Drei Tote bei Unfällen im Jahr 2018 im Bereich der Inspektion Neustadt

Rettungskräfte sprachen von einem Horrorunfall. Am 26. Juni, um 12.49 Uhr, war eine 35-jährige Frau auf der Kreisstraße CO 11 auf Höhe der Abzweigung in Richtung Kipfendorf mit ihrem Kleinwagen auf die Gegenfahrbahn gekommen und dort frontal mit einem Lkw zusammengestoßen. Sie wurde in ihrem Pkw eingeklemmt und war vermutlich sofort tot, heißt es im Bericht der Polizei. Der Unfall ist einer von dreien, bei denen 2017 ein Mensch ums Leben kam, wie die jetzt vorgelegte Statistik der Polizeiinspektion zeigt.

Bereits am 27. Februar hatte sich ein tödlicher Unfall ereignet. Ein Lkw-Fahrer stellte Am Rohrbach seinen Anhänger ab. Im Moment als er wieder los fuhr, betrat eine 79-jährige Frau über ein Zauntor die Fahrbahn. Sie wurde von dem anfahrenden Lkw erfasst und überrollt.

Ein 83-jähriger Fahrradfahrer starb am 4. Dezember, als er den Bahnübergang in der Ketschenbacher Straße verkehrswidrig überquerte, obwohl bereits das Rotlicht blinkte. Er wurde vom aus Richtung Rödental kommenden Nahverkehrszug erfasst und sofort getötet.

Im Jahr 2016 hatte es im Zuständigkeitsbereich der Inspektion keinen Verkehrstoten gegeben, berichtete der Leiter der Polizeiinspektion, Erster Polizeihauptkommissar Matthias Schuhbäck.

Die Zahl der Verkehrsunfälle insgesamt ist von 950 im Vorjahr um 7,79 Prozent auf 1024 im vergangenen Jahr gestiegen. Die Polizei untersucht die Ursachen aller Verkehrsunfälle, um daraus ableiten zu können, wie sie der Entwicklung entgegenwirken kann. Dabei stellte sich heraus, dass mit großem Abstand zu anderen Ursachen ungenügender Sicherheitsabstand (247 Fälle) zum Crash führte. "Dabei spielt oft Unaufmerksamkeit eine Rolle, weil das Handy benutzt wird", stellt Matthias Schuhbäck fest. Ein Ansatz für Kontrollschwerpunkte in den kommenden Monaten.

Auf Platz zwei (200) der häufigsten Unfallursachen rangiert der Fehler beim Abbiegen, Wenden, Rückwärtsfahren, Ein- und Anfahren. In diesen Fällen sind wegen der meist geringen Fahrgeschwindigkeit die Folgen der Unfälle eher gering, wie beim klassischen "Parkrempler". Den dritten Platz belegen Vorfahrtsfehler (66). Danach folgen überhöhte Geschwindigkeit (63) und Falsche Straßenbenutzung beziehungsweise Nichtbeachtung des Rechtsfahrgebotes (57).



Keine Unfallschwerpunkte

Von einem Unfallschwerpunkt spricht die Verkehrspolizei, wen sich an einer Stelle in einem Jahr fünf gleichartige Unfälle ereignen. Solch einen Ort gibt es im Zuständigkeit der Inspektion offenbar nicht.

Allerdings gibt es Stellen an denen eine Mehrung von Unfällen registriert wird. So sticht etwa die Ernststraße mit sechs Unfällen hervor, bei denen der Verursacher flüchtete. Ein weiterer Unfall wurde angezeigt, dazu kommen drei Kleinunfälle. Ähnlich wird die Heubischer Straße auffällig. Dort ereigneten sich fünf Unfälle mit Flucht und zehn Kleinunfälle im Zusammenhang mit dem ruhenden Verkehr.

Bei der Auffahrt aus Richtung Haarbrücken auf die Bundesstraße 4 ist die Nähe zu einem Unfallschwerpunkt schon beachtlich groß. Allein vier Unfälle waren dort auf zu hohe Geschwindigkeit zurückzuführen. Bei zweien war eine Vorfahrtsverletzung die Ursache bei zweien war es zu geringer Abstand. In diesen beiden Fällen gab es je einen Verletzten.

Weiter steigend ist die Zahl der Wildunfälle. Allein auf der Staatsstraße 2708 zwischen Wörlsdorf und dem Heubischer Kreisel wurden 27 Zusammenstöße mit Wild erfasst - nach 20 im Jahr 2015 und 23 im Jahr 2016. Dazu kommen weitere 14 Wildunfälle auf Rödentaler Gebiet, 15 im Sonnefelder und neun im Weidhäuser Bereich.