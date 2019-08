Drei Tage schlemmen auf dem Klößmarkt in Coburg

"Das Schönste ist, dass ich nicht kochen muss", sagt Hildegard Mogalle und nimmt einen großen Bissen von ihrem Rinderbraten. Damit spricht die Coburgerin wohl vielen aus der Seele. Denn schon am ersten Tag des Coburger Klößmarkts, der von Freitag bis Sonntag auf dem Marktplatz stattfindet, tummeln sich zahlreiche Besucher auf dem Marktplatz, da bleiben bestimmt so einige Küchen zuhause leer. Stattdessen stehen die Gäste gerne auch bei hohen Temperaturen an, um sich die begehrten Rutscher schmecken zu lassen.

"Besonders toll ist auch die Geselligkeit hier auf dem Marktplatz", fährt Hildegard Mogalle fort. "Nach dem Essen bummeln wir noch ein bisschen durch die Stadt und holen uns einen Espresso zum Nachtisch", sagt sie lächelnd.

Zwischen den Klößen ein bisschen Musik: Musik zur Marktzeit mit Joel Dicker

Doch nicht nur Anwohner freuen sich auf das kulinarische Wochenende. Marina Miller, geborene Coburgerin, kommt extra aus ihrer Wahlheimat Augsburg. Mit im Gepäck hat sie sieben Freundinnen. Schon letztes Jahr besuchten sie gemeinsam den Klößmarkt und besichtigten die geschichtsträchtige Stadt. "Wir lieben die Atmosphäre - und natürlich das Essen", sagt Inge Pölstern.

Das Essen hat es den Freundinnen sichtlich angetan: Die Teller sind leer, die Bäuche voll. "Scho üppig, aber sehr gut", sagt Inge Pölstern. Die Portionen seien ziemlich groß, aber wenn es um die Coburger Küche geht, sind sich alle einig: "Besser zu viel als zu wenig!"

Nach dem Mittagessen folgt ein kleiner Verdauungsspaziergang. Zusammen wandern sie zur Veste und durch die "schönen Gässla". Schon früher hat Marina Miller ihre Freundinnen nach Coburg mitgenommen, die sofort von der Stadt begeistert waren. Jetzt kommen sie immer wieder hierher, und wenn auch nur für einen Tag. "Sie hat uns alle mit dem Coburg-Fieber infiziert!", ruft Inge Pölstern lachend.

