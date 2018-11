Drei Haselnüsse verzaubern in Coburg

Das Premierenpublikum im ausverkauften Landestheater war vollkommen verzückt. Es gab in Coburg schon viele schöne Weihnachtsmärchen. Doch die Produktion dieses Jahres in der witzigen Regie von Schauspielchef Matthias Straub und dem geradezu entrückten und entrückenden Bühnenbild von Michael Heinrich wird in Zukunft zu den legendären gezählt werden.

Was für ein zauberhafter Spaß, und zwar tatsächlich für Jung und Alt. Selbst die vielen Kleinen im Publikum blieben in den gut eineinhalb Stunden gebannt und konzentriert. Und für die Erwachsenen, vor allem diejenigen, die mit Grimms Märchen und dem jährlichen Ritual "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" zu Weihnachten im Fernsehen groß und vielleicht sogar alt geworden sind, gibt es immer weitere ironische Seitenhiebe und Anspielungen.

