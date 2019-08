Drei Backhäuser in Weitramsdorfer Ortsteilen können wieder genutzt werden

Sie sind zu einem innerörtlichen Schmuckstück geworden: die drei Backhäuser in Altenhof, Weidach und Schlettach. Zum Abschluss der Baumaßnahmen trafen sich Bürgermeister, Gemeinderäte, Planer, Ehrengäste und Handwerker zu einer Einweihungsfeier.

Ermöglicht wurden die Maßnahmen durch Bezuschussung des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Wirtschaft und Forsten in Verbindung mit der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes", initiiert durch die Bundesrepublik. Immerhin flossen Fördergelder von 49 000 Euro bei Gesamtkosten von 75 000 Euro. Das Meisterstück jedoch lieferten die Schlettacher Backhausfreunde unter dem Vorsitzenden Rainer Schellenberger, die es fertig brachten, unter Mithilfe der Ofensetzermeister Walter und Marcus Goldhammer den Backofen wieder zu reanimieren, so dass wie in früheren Zeiten wieder gebacken werden kann. Das erste Probebacken gelang. Auch in Altenhof wurde nach der Sanierung schon wieder gebacken, wie deren Vorsitzender Florian Ruppert wissen ließ, der sich aber auch bei allen Mitwirkenden bedankte.

Die Förderabwicklung lag in den Händen des Amtes für Ländliche Entwicklung (ALE). Die Antragstellung des Rahmenbescheides für das Gebiet der Initiative Rodachtal für bauliche Investitionen in Back- und Brauhäuser wurde vom Ingenieurbüro für Planung und Umwelt Erfurt ausgeführt.

Bürgermeister Wolfgang Bauersachs ließ bei der offiziellen Einweihung in Altenhof wissen, dass die Idee zur Sanierung von der Initiative Rodachtal ausging und dass von deren neun Backhäusern als erste die drei im bayerischen Weitramsdorf saniert werden konnten. "Dabei leisteten alle Backhausfreunde ehrenamtliche Arbeit für die Gemeinschaft und das ALE sowie die Gemeinde förderten dies", so Bauersachs. Worte sprachen Architekt Marcel Ebert ("Backhäuser lagen der Gemeinde am Herzen"), die 2. Vorsitzende der Initiative Rodachtal Christine Bardin ("Hier wird die Gemeinschaft gepflegt") und Dr. Christiane Schilling vom ALE ("Dies ist eine Förderung des Brauchtums").