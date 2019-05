Drama im Itzgrund: Storch stirbt an Stromschlag

Ein Drama hat sich bei den erst seit heuer auf einem Schlot neben der Schlosskirche brütenden Störchen ereignet. Wie Hans-Peter Schönecker, der Storchenbeauftragte der Coburger Kreisgruppe im Landesbund für Vogelschutz (LBV), dem Tageblatt mitgeteilt hat, ist einer der Vögel beim Kontakt mit einer Stromleitung bei Hemmendorf ums Leben gekommen.

Der Storch dürfte am Mittwoch oder Donnerstag mit der stromführenden Leitung in Berührung gekommen sein und gleichzeitig Massekontakt gehabt haben - so etwas endet mit einem tödlichen Stromschlag. Hans-Peter Schönecker ist ziemlich sauer, dass so etwas passieren konnte: "Durch gesetzliche Vorgaben wurden alle Netzbetreiber verpflichtet, bis 2012 alle vogelgefährlichen Mittelspannungsmasten nach aktuellem Stand der Technik flächendeckend nachträglich zu sichern." Im Itzgrund scheint dies wohl nicht geschehen zu sein.

Das Unglück dürfte aller Wahrscheinlichkeit das Ende der Storchenbrut in Lahm - dem jüngsten Storchenstandort im Landkreis Coburg - bedeuten. Direkt nach der Unglücksmeldung ist der Storchenbeauftragte nach Lahm gefahren. Dort haben sich seine Befürchtungen bestätigt: Auf dem Kaminhorst stand ein Storch, der erkennbar suchend und unruhig in die Umgebung schaute. Er wartete wohl auf seinen Partner.

Dabei sah alles so gut aus, bedauert Hans-Peter Schönecker: "Durch unsere Beobachtungen sind wir sicher, dass im Horst mehrere Eier liegen, die bisher von dem Storchenpaar bebrütet wurden." Obwohl derzeit immer wieder Störche unterwegs sind, gehen die Vogelfreunde im Itzgrund davon aus, dass der tote Storch aus dem Lahmer Horst stammte. Und nun? Hans-Peter Schönecker gibt sich keinen Illusionen hin: "Der verbliebene Partner wird das Gelege und den Standort nun aufgeben. Er weiß, dass er alleine nicht in der Lage ist, das Brutgeschäft erfolgreich fortzusetzen."