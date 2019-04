Dostojewskis "Großinquisitor" feiert Premiere in Coburg

Im lehrstehenden Gebäude Schlick 29 der ehemaligen Fleischerei (Steinweg 29) bringen Schauspieler den "Großinquisitor" nach der Erzählung von Fjodor Dostojewski zur Aufführung.

Die Schauspieler Valentin Kleinschmidt (Regie) und Thomas Kaschel (Spiel) bringen den "Großinquisitor" am Freitag (5. April, 20 Uhr) auf die Bühne.

"Der Großinquisitor" ist das bekannteste Kapitel aus Dostojewskis Roman "Die Brüder Karamasow".

Jesus kehrt zur Zeit der spanischen Inquisition zurück zu den Menschen. Er wird vom greisen Großinquisitor von Sevilla verhaftet. Jesus soll auf den Scheiterhaufen, aber in der Nacht sucht ihn der Großinquisitor in seiner Zelle auf. Das Verhör, dem er ihn unterzieht, ist seltsam: Jesus kommt nicht zu Wort. Vorgeworfen wird ihm, die Menschheit zum freien Willen und freien Handeln verführt und sie damit hoffnungslos überfordert zu haben, denn der Mensch könne mit dieser Verantwortung nicht umgehen.

Valentin Kleinschmidt, Ines Bartl (Absolventin der Hochschule Coburg), die die Ausstattung übernimmt und Thomas Kaschel haben die Geschichte im Heute verortet und lassen das Publikum an dem Vortrag eines Mannes teilnehmen, der über Freiheit spricht und seinen Zuhörern im Laufe des Abends erklärt, wie unmündig die Menschen sind. Durch die räumliche Nähe im Schlick 29 wird das Publikum selbst mit einbezogen.

"Das Faszinierende für mich war", so Thomas Kaschel, "dass es beim Lesen einen Punkt gab, wo ich mich dabei ertappt habe, rational mit dem Großinquisitor übereinzustimmen. Dadurch kam ich mit mir in einen inneren Diskurs, denn ich wusste, dass es moralisch falsch ist, was er fordert, aber nichtsdestotrotz rational Sinn macht. Der Großinquisitor selber glaubt, Jesus wäre der Böse und der Verräter der Werte. Am Ende steht man weder auf der einen noch auf der anderen Seite, es gibt kein "entweder - oder".

Tipp

Premiere Dostojewski "Der Großinquisitor", Freitag, 5. April, 20 Uhr, Schlick 29, Steinweg 29

Produktionsteam Inszenierung: Valentin Kleinschmidt; Bühne und Kostüme: Ines Bartl; mit Thomas Kaschel

Termine 12. April, 3. Mai, 20 Uhr - Tickets: Tageblatt-Geschäftsstelle, Theaterkasse.