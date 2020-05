Dorfladen Rossach: Kleiner Bus - großes Danke

Die letzten Wochen im Dorfladen Rossach lassen sich schnell in einem Wort zusammenfassen: turbulent. Um die Nahversorgung im Ort am Laufen zu halten, zeigte das Verkäuferinnenteam um Gundula Heymann vollen Einsatz. Dieses außerordentliche Engagement wollten die Rossacher auch in besonderer Art und Weise würdigen.

Nobert Müller organisierte sogleich die Aktion „Ein kleiner Bus nimmt Dank entgegen“. Jeder Kunde konnte so den Verkäuferinnen seines Vertrauens eine kleine Aufmerksamkeit in der Kaffeekasse hinterlassen.

Kreativer Mund-Nasen-Schutz

Mit Einführung der Maskenpflicht wurden noch andere Rossacher kreativ. Mund-Nasen-Schutz muss nicht zwangsläufig steril aussehen. Thea Stüllein schneiderte kurzerhand aus bunten Stoffen ansprechende Masken für jegliches Alter und bot diese im Laden zum Verkauf an. Natürlich kam auch dieser Erlös den Alltagsheldinnen hinter der Theke zugute.

Der Kassensturz kann sich sehen lassen: über die letzten Wochen kam so eine stolze Summe von 569 Euro zusammen. „Ein wirklich tolles Signal“, betonte Bürgermeister Udo Siegel. Auch die Verkäuferinnen staunten nicht schlecht und waren sichtlich gerührt vom Rückhalt in der Bevölkerung. Trotz Social Distancing und Abstandsregeln rücken die Menschen hier in der Krise zusammen.