Dörfles-Esbach: Lauterer Straße bleibt gesperrt

Schwierigkeiten mit der Lage von Versorgungsleitungen haben den Bau einer Fußgänger-Insel auf der Lauterer Straße in Dörfles-Esbach (Landkreis Coburg) verzögert. Wie Bürgermeister Udo Döhler (UBV) auf Nachfrage bestätigt hat, kann die für den Freitag, 6. April, vorgesehen Freigabe der viel befahrenen Straße nicht stattfinden. Es werde wohl bis Mitte kommenden Woche dauern, bis die Baufirma fertig sei. Der Verkehr zwischen dem Coburger Gewerbegebiet auf der Lauterer Höhe und dem Dörfleser Gemeindegebiet wird weiträumig über die Lauterer Straße in Coburg sowie die Neustadter Straße umgeleitet.



