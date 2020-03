Disko kommt ins Wohnzimmer

Krisenzeiten fördern die Kreativität. In Zeiten des Katastrophenfalls entwickeln die Menschen vielfältige Wege, ein wenig Ablenkung in den tristen Alltag zu bringen. Gemeinsames Musizieren über Balkongrenzen hinweg, Konzerte und Gottesdienste per Livestream, "You'll Never Walk Alone" gleichzeitig und europaweit im Radio – die Liste ist lang. Die Betreiber einer Diskothek aus Frohnlach warten nun ebenfalls mit einem besonderen Konzept auf: "Wenn die Menschen schon nicht in die Disko kommen können, bringen wir ihnen eben die Disko nach Hause", erklärt Jannick Niermann.

Lady's Night im Caroll's

Er betreibt das Caroll's. Dort war für Samstagabend eigentlich eine Ladys' Night geplant – beziehungsweise ist es noch. Per Livestream überträgt Niermann die Veranstaltung aus der Diskothek direkt in die Wohnzimmer der Gäste. Drei Kameras wurden installiert, zwei DJs (DJ Eckes und DJ Marc Pain) sind gebucht. Sie werden Lieder aus unterschiedlichen Genres auflegen – aus verschiedenen Perspektiven wird das Geschehen übertragen. Jannik Niermann weiß: "Wenn man fünf Stunden lang den DJ sehen würde, wie er an den Reglern dreht, würde das schnell langweilig werden." Das besondere an seiner Streaming-Idee seien die Möglichkeit zur Interaktion und das Zusammenspiel aus Musik, Video, Bildern, und Kommentaren.

Hierfür hat der gelernte Mediengestalter eigens die App "Regiopic" entwickelt. Mit der können die Zuschauer während der Veranstaltung Selfies in den Stream laden und bewerten. Das schönste Bild wird mit einem Preis gekürt. "Uns ist es aber sehr wichtig, zu betonen, dass unsere Aktion kein Aufruf zu einer Corona-Party im Wohnzimmer ist. Wir machen das für die Leute die alleine oder zu zweit zu Hause sitzen und sich langweilen", betont er. Deshalb würden auch nur Bilder mit maximal zwei Personen darauf akzeptiert.

Liedwünsche sind möglich

Eine weitere Besonderheit ist die Grußbox für die Zuschauer. Die können hier Liedwünsche äußern oder Nachrichten verschicken – ein gewisses Niveau vorausgesetzt: "Jeder Kommentar wird kurz von uns gecheckt, damit's kein Quatsch ist", betont Jannicks Vater Wolfgang.

Ob das Konzept ankommt, ist für ihn und seinen Sohn noch nicht abschätzbar: "Wir haben dafür absolut kein Gefühl. Wir lassen uns einfach mal überraschen." Beide sind jedoch optimistisch, da die Leute aktuell am Wochenende ohnehin wenig zu tun hätten und die Aktion kostenfrei ist. "Wir sehen das als Service für unsere treuen Gäste. Wenn du dich ,Family of Music‘ nennst, musst du auch liefern."

Entsprechend kann jeder, der möchte, auf die Website der Diskothek, und dort am Samstag ab 21 Uhr über eine Verlinkung zum Stream gelangen. Sollte das Pilotprojekt gut ankommen, wird es in Zukunft fortgeführt. Kommerzielle Zwecke verfolgen die Niermanns mit der Aktion nicht: "Wir wollen einfach den Kontakt zu unseren Besuchern halten", erklärt Jannik.