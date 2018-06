Die Wanderwege des Coburger Landes stehen auf dem Prüfstand

Die ersten Wege wurden analysiert



Seit 2017 arbeiten unter der Federführung von Regionalmanagement und Leader-Region Kommunen, Wander- und Natursportvereine, Vertreter aus Tourismus, Behörden und die Initiative Rodachtal sowie engagierte Bürger im Rahmen des "Aktivforums Coburger Land" gemeinsam an der Verbesserung des Wanderwegenetzes in der Region.Neben der Ausbildung und Schulung von Wegewarten, der Anschaffung einer Software, mit der Wegeinfrastruktur wie Schilder, Bänke oder Infotafeln erfasst werden können und die Wanderregion bundes- und europaweit beworben werden kann, werden die Wege auch von externen und internen Experten "begangen" und auf Herz und Nieren geprüft. Im Bereich der Initiative Rodachtal übernimmt dies das Fachbüro IPU gemeinsam mit den örtlichen Wegewarten. Im östlichen Landkreis werden die Wege vom Projektbüro Knoll in Abstimmung mit Gemeindevertretern, Wegewarten und Vereinen unter die Lupe genommen.Dazu wurden bereits mit Hilfe des Fachbüros und des Aktivforums alle bekannten Wege zusammengetragen und als Grundlage für die Begehungen digital erfasst. "Die Aufgabe von Herrn Knoll ist es jetzt, die Wege auf ihre Begehbarkeit, die attraktive und praktikable Routenführung sowie eine gute Ausschilderung zu prüfen", erklärt Tobias Gruber, LAG-Manager Leader-Region Coburger Land. Matthias Knoll ist dazu bereits seit über zwei Wochen zu Fuß, mit dem Rad oder Quad unterwegs und hat die Wege in Neustadt, Rödental und in Teilen der Gemeinde Lautertal analysiert."Wir kommen gut voran und auch wenn einige Wege nur auf der Karte bestehen und in der Natur nicht mehr auffindbar sind, so gibt es auch viele gut gepflegte und schöne Wanderwege . Die Region hat Potenzial", so Knoll. Nach der Begehung in der jeweiligen Kommune werden die Ergebnisse diskutiert, Vorschläge für die Vernetzung von Wegen, Neuausweisungen oder Streichungen mit den kommunalen Vertretern und in den Gemeindegebieten zuständigen Vereinen und Akteuren abgestimmt. Auf dieser Grundlage sollen in einem Folgeprojekt die Wege einheitlich ausgeschildert werden.Bis Ende August soll die Erfassung abgeschlossen sein.