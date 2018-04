Die Spielplatz-Ideen in Lautertal sprudelten

Schon seit geraumer Zeit beschäftigt sich der Gemeinderat Lautertal mit dem Gedanken, einen Mehrgenerationenspielplatz zu errichten. Das Problem war, ein geeignetes Grundstück zu finden. An dieser Frage drohte das gesamte Projekt zu scheitern. Es war dann die Flurbereinigungsgenossenschaft Unterlauter,die der Gemeinde eine 3000 Quadratmeter große Fläche in der Lauterstraße in Unterlauter direkt neben dem Sportgelände des dortigen TSV anbot. Die Gemeinde fasste die Gelegenheit beim Schopf und stieß das Tor für den besonderen Spielplatz auf.



Der offizielle und einstimmige Beschluss hierzu wurde am 6. April 2017 gefasst. Schon damals war sich das Gremium darüber einig, dass die Umsetzung unter Einbeziehung der Bürger erfolgen soll. Am vergangenen Montag war es soweit. Die Einwohner Lautertals waren aufgefordert, ihre Vorstellungen zu einem Mehrgenerationenspielplatz zu artikulieren.



Bürgermeister Sebastian Straubel (CSU) betonte, dass dies für ihn gelebte Demokratie sei. Er machte aber auch deutlich, dass sicher nicht alle Vorschläge umgesetzt werden können. Frank Schönfelder (Planungsgruppe Strunz, Bamberg) erläuterte, dass in drei Arbeitsgruppen, die das Altersspektrum der Nutzer widerspiegeln, Vorstellungen zur Gestaltung des Spielplatzes zu Papier gebracht werden sollen. Am Ende der Projektarbeit stand die Präsentation der Resultate. Die Teilnehmer waren anschließend aufgefordert, diese Vorschläge zu bewerten. Dieses Ergebnis soll dann die Grundlage der weiteren Planung sein.



Über 40 Bürger machten mit

Wer jetzt dachte, dass es bei den Mitwirkenden Berührungsängste gab und niemand so richtig aus sich rausgeht, sah sich schnell getäuscht. Die über 40 engagierten Bürger aller Altersgruppen teilten sich schnell die Bereiche Kleinkind, Kinder und Jugendliche sowie Erwachsene und Senioren. Kaum fanden sich die Gruppen zusammen, sprudelten die Ideen nur so. Eifrig wurde in allen Gruppen das Für und Wider mancher Spielgeräte und deren Platzierung diskutiert. Nicht zu kurz kamen auch die gestalterischen Elemente.



Die konkreten Vorstellungen waren dermaßen facettenreich, dass die Gemeinde statt einem auch drei Spielplätze der gleichen Größe ohne Probleme errichten könnte. Für die anwesenden Gemeinderäte und die Planer war es eine helle Freude zu sehen, mit wieviel Engagement sich die Teilnehmer dem Projekt hingaben. Und die Ergebnisse konnten sich sehen lassen.



Eine Boule-Anlage

Neben den "üblichen" Elementen, wie Schaukeln und Sandkasten, konnte man sich durchaus vorstellen, einen Wasserspielbereich, eine Seilbahn, eine Skateranlage oder eine Basketballanlage zu installieren. Ein Favorit war ohne Zweifel eine Boule-Anlage, die nicht nur von den Senioren ins Spielgebracht wurde. Andreas Krichner, Vorsitzender des VdK Ortsvereins Lautertal, trägt sich mit dem Gedanken eine "Boule-Gruppe" ins Leben zurufen, die sich regelmäßig zum lockeren Spiel trifft. Auch an eine barrierefreie Toilette sollte nach seiner Auffassung gedacht werden. Angeregt wurde auch ein Durchgang zum benachbarten Fußballplatz zu schaffen, um diesen eventuell als Bolzplatz zu nutzen. Steffen Höhn regte an, sich die Spielplätze in Einberg und Cortendorf anzuschauen, da nach seiner Meinung hier die Thematik schon sehr gut umgesetzt wurde.



Jetzt liegt der Ball bei der Planungsgruppe Strunz, die die Vorschläge umsetzen und dem Gemeinderat zur Entscheidung vorlegen muss. Ob der Spielplatz noch in diesem Jahr eingeweiht werden kann, konnte Frank Schönfelder nicht zusagen.