Die schönsten Fotos vom Gaudiwurm in Coburg

Das Wetter beim diesjährigen Gaudiwurm hätte besser sein können - aber richtige Narren nehmen selbst das mit Humor.

Narrhalla-Präsident Thomas Eck brachte es auf den Punkt: "Wir wollen den Menschen etwas Spaß bereiten!" Und wer bei schlechtem Wetter schlecht gelaunt in seiner Stube sitzen bleibt, ist im Zweifelsfall doch selber schuld - zumindest mussten diejenigen, die am Sonntag zum Gaudiwurm-Gucken in die Coburger Innenstadt kamen, ihr Kommen nicht bereuen. Mehr als 60 Gruppen und Wagen schlängelten sich durch die Straßen und Gassen.

