Die Neustadter Bratwurst erobert Amerika

"Nix ist den Neustadtern heiliger als ihre Broudwörschd! Die geht immer", freute sich Andreas, ein Neustadter, am frühen Samstagvormittag an der Bratwurstbude der Metzgerei Luther mitten auf dem Marktplatz. Aber eigentlich war dort auf dem Bauernmarkt gar keine Bratwurstbude der Metzgerei Luther. Statt einem Bratwurstbrater standen gleich zwei charmante Bratwurstbraterinnen aus Amerika am Bratrost. Dieser Samstag war eben ein besonderer: Neustadt hatte das bayerische Fernsehen (BR) zu Gast. Das Münchener Kamera-Team drehte drei Tage in der bayerischen Puppenstadt für seine Erfolgsserie "Mein Job - Dein Job".

Seinen Azubi Gunnar Flessa und seinen Metzgergesellen Hannes Rempel hatte Chef Ralf Luther ins entfernte Kentucky gesendet. Im Gegenzug reisten aus Kentucky zwei "Kollegen" an, so das Prinzip der Sendereihe. So trafen die amerikanischen Ladys Kimberly Kaplan und ihre Tochter Billie Jean Crowe aus Lexington in Neustadt ein. In Lexington führt Familie Kaplan ein Dine-Restaurant, und dort wird auch gebrutzelt: Fried Chicken, Burger... "Bratwurst ist bei uns nicht so der Renner wie hier", staunten die Ladys. In ein paar Wochen wird der Filmbeitrag dann über die Bildschirme flimmern.

Schon ein wenig "geschockt"

In einem "Crashkurs" bei Chef Luther wurden Mutter Kimberly und Tochter Billie Jean in die Kunst und die Geheimnisse der Neustadter Bratwurst eingeweiht. "Sie bekamen Einblicke in die Produktion und sie haben das getestet, was Bratwurst vom Grill überhaupt ist. Das haben sie überhaupt nicht gekannt", erzählte Sohn Christian Luther. Von der Zerlegung der Schweinehälften bis hin zur fertigen Bratwurstproduktion machten sie den Produktionsverlauf mit. "Mehr wollten sie gar nicht wissen, das hatte sie irgendwie schon ein bisschen geschockt", sagte Junior Luther und lachte. "Nein, Bratwurst ist in Amerika weniger spektakulär", versicherten Mutter und Tochter.

In Luthers Bratwurstbude waren beide bereits ein eingespieltes Team. Mutter schürte die Glut, drehte wie ein Profi die "Rohlinge" und Billie Jean als Ausgabefrau kassierte. Das Bratwurst-Geschäft brummte. Und da viele Neustadter der englischen Sprache mächtig sind, hatte es nicht wirklich Verständigungsschwierigkeiten gegeben. Mit Händen und Füßen funktionierte es auch. "Wir lieben die freundlichen Menschen und die Atmosphäre hier in Neustadt. Es ist so schön hier. Alle sind so freundlich, that's so great", schwärmten die Amerikanerinnen. Sie hätten noch nie zuvor ihr großes Land Amerika verlassen, erzählten sie.

Auf den Geschmack gekommen

Jetzt sind beide auf den Geschmack gekommen, nach Deutschland wiederzukommen, und auf den Bratwurstgeschmack! "Wir werden die Neustadter Bratwurst bei uns dann machen und es im Restaurant anbieten, unbedingt", freuten sich jetzt schon beide. "Ich werde ihnen mein Rezept mit nach Amerika geben", sagte Ralf Luther begeistert. "Außerdem haben wir ja jetzt unsere Nummern ausgetaucht und hoffen, dass der Kontakt bestehen wird."