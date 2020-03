Neustadt bei Coburg vor 1 Stunde

themenwoche

Die Mieten steigen - aber dafür gibt's endlich große Balkons!

Die Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft modernisiert ihre Gebäude in Neustadt bei Coburg. In den kommenden Monaten sind Häuser in der Heubischer Straße an der Reihe. Die Mieter können dabei in ihren vier Wänden bleiben.