Die Mehlschwalbe macht sich heuer im Coburger Land rar

Für die Sensation bei der Mitmachaktion "Stunde der Gartenvögel" sorgten dieses Jahr die Teilnehmer selbst, heißt es in einer Pressemitteilung des LBV. Über 25500 Bayern haben Anfang Mai in über 17400 Gärten, Parks und Balkonen ihre Vögel gezählt und dem LBV gemeldet. "Wie erhofft schlägt sich das gestiegene Interesse an der Natur vor der Haustüre in Corona-Zeiten direkt in der Stunde der Gartenvögel nieder", sagt Annika Lange, LBV-Citizen-Science-Beauftragte.

Auch im Coburger Land gab es heuer eine Rekordbeteiligung. Die Anzahl der Gärten in Stadt und Landkreis, in denen Gartenvögel beobachtet wurden, hat sich mit 276 gegenüber dem Vorjahr fast verdoppelt. Bei insgesamt 8875 gezählten Vögeln blieb die durchschnittliche Anzahl der Vögel pro Garten mit 32 (Vorjahr 34) nahezu konstant. Wie vergangenes Jahr belegten der Spatz und der Feldsperling trotz leichter Rückgänge die Plätze eins und zwei in der Rangliste der häufigsten Arten im Coburger Raum, gefolgt von der Amsel auf Rang 3 (bayernweit liegt diese auf dem zweiten Platz) und dem Star auf Platz vier. Kohl- und Blaumeise belegen wie 2019 die Ränge 5 und 6.

Trotz leichter Rückgänge um 15 beziehungsweise 13 Prozent ist im Raum Coburg kein klarer Zusammenhang zu der grassierenden bakteriellen Epidemie mit Suttonella ornithocola erkennbar, von der vor allem Blaumeisen betroffen sind. Zu den großen lokalen Verlierern gehört die Goldammer mit 55 Prozent Rückgang: Sie wurde durchschnittlich nur noch in jedem fünften Garten gesichtet. Auch für die Goldammer könnte ein Zusammenhang von Bestandsrückgängen und Suttonella ornithocola bestehen. "Ein Labornachweis des Bakteriums liegt bei dieser Art jedoch noch nicht vor", erklärt Annika Lange. Aus den Top 10 herausgefallen (von Platz 7 auf 11 abgerutscht) ist die Mehlschwalbe. Auch sie wurde nur noch halb so oft gesichtet wie im Vorjahr.

Zunahme der Sichtungen von Rauchschwalben

Entgegen dem bayernweiten rückläufigen Trend sind im Coburger Land die Bestände von Grünfink und Buchfink im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert. Zu den klaren Gewinnern zählen der bunte Stieglitz (Rang 17), der Eichelhäher (Rang 14) und auch der Gartenrotschwanz (Rang 19), die durchschnittlich deutlich häufiger in Gärten beobachtet wurden als 2019. Auch die Ringeltaube ist einen Rang nach vorn in die Top 10 vorgerückt.

"Erfreulich ist auch die Zunahme der Sichtungen von Rauchschwalben", sagt der Naturschutzfachberater des LBV Coburg, Gerhard Hübner. "Allerdings liegt diese ausschließlich im Landkreis. Aus dem Stadtgebiet gab es wie 2019 keine einzige Meldung." Detaillierte Ergebnisse sind auf Bundes-, Landes- und Landkreisebene auf www.stunde-der-garten-voegel.lbv.de abrufbar und können mit vergangenen Jahren verglichen werden. Wer Lust bekommen hat weiterzuzählen, kann noch bis 9. Juni an der Citizen-Science-Aktion "Insektensommer" von LBV und Nabu teilnehmen. Infos hierzu auf www.lbv.de/insektensommer. Die nächste Zählung, die "Stunde der Wintervögel", steht vom 8. bis 10. Januar 2021 an.