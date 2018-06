Die Ligen für 2018/19 sind alle eingeteilt

Die Klasseneinteilung bereitete auch in dieser Saison wieder Kopfschmerzen: "Ich denke aber, dass wir das gut hinbekommen haben". Kreisspielleiter Egon Grünbeck und seine beiden Gruppenspielleiter Georg Skliwa und Frank Börner haben die Vereine des Spielkreises 2 (Coburg/Kronach/Lichtenfels) in zwei Kreisligen, vier Kreisklassen und A- sowie B-Klassen aufgeteilt.

Dabei gibt es kaum Überraschungen. In die Kreisklasse 1 ist die DJK/TSV Rödental zurückgekehrt. Dort müssen künftig auch der FC Schwürbitz und der FC Michelau spielen. Offiziell abgesegnet wird die Einteilung bereits am Samstag während der Tagung des Bezirksausschusses. Dort werden mögliche Einsprüche diskutiert und entschieden.



1. Pokal-Runde

Auch der Toto-Pokal im Kreis ist bereits organisiert und die Paarungen der 1. Runde stehen fest. Generell soll am Sonntag, 1. Juli gespielt werden, allerdings haben bereits mehrere Klubs ihr Spiel nach Rücksprache mit dem jeweiligen Gegner verlegt. "Wir wollen die Wünsche der Vereine natürlich erfüllen. Fast täglich kommen Anfragen, deshalb sind Verschiebungen wahrscheinlich", räumt Grünbeck ein. Der Pokal-Fahrplan steht auch fest.



1. Runde Toto-Pokal 2018/19

Donnerstag, 28. Juni, 18.30 Uhr:

1. ESV Lichtenfels - TSV Staffelstein

17. FC Frickendorf - SV Heilgersdorf

22. SG Nurn - DJK SV Neufang

26. SG Nordhalben - SV Steinwiesen



Freitag, 29. juni, 18.30 Uhr:

23. FC Welitsch - ASV Kleintettau

24. SG Buchbach - FC Mitwitz

25. SG Schneckenlohe - TSF Theisenort

(in Gehülz)



Samstag, 30. Juni, 15 Uhr:

13. FC Hochstadt - SpVgg Isling



Sonntag, 1. Juli, 15 Uhr:

2. DJK Seßlach - TSVfB Krecktal

3. FC Bad Rodach - TSV Heldritt

4. SC Stöppach-Haarth - Bosporus Coburg

5.SC Hassenberg - SV Großgarnstadt

6. SV Bergdorf Höhn - SpVgg Ahorn

7.SC Weidach - SpVgg Wüstenahorn

8. TSV Bertelsdorf - SV Hut Coburg

9. TSV Ketschenbach - TSSV Fürth a. Berg

11. TSV Obersiemau - TSG Niederfüllbach

12. SpVgg Obersdorf - SC Sylvia Ebersdorf

14. FC Haarbrücken - Türkgücü Neustadt

15. SpVgg Dietersdorf - Coburg Locals

16.SV Hafenpreppach - TSV Pfarrweisach

18.TSV Rossach - DJK Lichtenfels

19. FC Anadoluspor Coburg - VfB Einberg

20. ATSV Thonberg - FC Burgkunstadt

27. SG Schmölz - FC Marktgraitz

28. TSV Cortendorf - TSV Mönchröden

Dienstag, 3. Juli, 18.30 Uhr:

10. TSV Neuensorg - VfL Frohnlach

21. FC Redwitz - SC W Obermain



2. Runde

Donnerstag, 5./Freitag, 6. Juli, 18.30 Uhr

29. TSV Unterlauter - Sieger 3

30. TSV Scherneck - Sieger 17

31. TSV Dörfles/Esbach - Sieger 15

32. FC Altenkunstadt/W - Sieger 19

33. FC Schwürbitz - Sieger 10

34. DJK/TSV Rödental - Sieger 2

35.FC Adler Weidhausen - Sieger 5

36. SF Unterpreppach - Sieger 1

37. SV Tambach - Sieger 9

38.Sieger 12 - TSV Grub am Forst

39. Sieger 11 - Sieger 16

40. SV Meilschnitz - Sieger 6

41. Sieger 4 - Sieger 14

42. Sieger 7 - Sieger 8

43. Sieger 13 - Sieger 18

44. FSV Ziegelerden - Sieger 26

45.SSV U/Oberlangenst. - Sieger 25

46. SV Knellendorf - Sieger 21

47. ATSV Gehülz - Sieger 20

48. FC Hirschfeld - Sieger 23

49. TSV Ebersdorf - SG Rothenkirchen

50. TSV Tettau - FC Stockheim

51. FC U/Oberrodach - FC Wallenfels

52. FC Wacker Haig - Sieger 24

53. SV Reitsch - VfR Johannisthal

54. SV Neuses - SC Jura Arnstein

55. FC Burggrub - TSV Marktzeuln

56. TSV Neukenroth - FC Kronach

57. TSV Küps - TSV Weißenbrunn

58. TSV Windheim - Sieger 22

59. TSV Gundelsdorf - Sieger 27



Die Kreis- und Kreisklassen in der Saison 2018/2019

KREISLIGA 1COBURG/LICHTENFELS

SV Bosporus Coburg

TSV Pfarrweisach

SV Ketschendorf

VFB Einberg

TSV Staffelstein

TV Ebern

TSVfB Krecktal

SV Heilgersdorf

SV Großgarnstadt

Coburg Locals

FC Coburg II

TSG Niederfüllbach

SV Türkgücü Neustadt

TSV Heldritt

SpVgg Wüstenahorn

TSV Grub am Forst



KREISLIGA 2 KRONACH

SpVgg Lettenreuth

FC Burgkunstadt

DJK SV Neufang

SCW Obermain

TSV Ludwigsstadt

FC Marktgraitz

TSV Weißenbrunn

SV Wolfers/Neuengrün

SC Jura Arnstein

SV Friesen II

FC Mitwitz II

FC Stockheim

VFR Johannisthal

FC Wallenfels

DJK Lichtenfels

FC Lichtenfels II







KREISKLASSE 1 COBURG

TSV Oberlauter

TSV Unterlauter

DJK/TSV Rödental

SG Mönchröden II

TSV Dörfles/Esbach

FC Haarbrücken

SV Meilschnitz

TBVfL Neustadt/Wildenheid

TSSV Fürth am Berg

TSV Gestungshausen

FC Michelau

FC Schwürbitz

FC Adler Weidhausen

SC Sylvia Ebersdorf II

SG Burgkunstadt II/Roth-Main

SG Sonnefeld II / Schneckenlohe

KREISKLASSE 2 LICHTENFELS

TSF Theisenort

FC Altenkunstadt/Woffendorf

SpVgg Isling

Schwabthaler SV

SV Borussia Siedlung Lichtenfels

TSV Küps

FC Baiersdorf

FV Mistelfeld

FC Fortuna Roth

SpVgg Obersdorf

SV Neuses

FC Kronach

ATSV Gehülz

SG Roth-Main

SV Fischbach

TSV Staffelstein II



KREISKLASSE 3 ITZGRUND

SF Unterpreppach

TSV Scherneck

TSV Scheuerfeld

Spvg Eicha

SV Hut Coburg

TSV Gleußen

SV Tambach

SV Ketschendorf II

FC Anadoluspor Coburg

SV Hafenpreppach

SG Eyrichshof/Ebern

SpVgg Dietersdorf

TSV Bad Rodach

SpVgg Ahorn

TSV Meeder II

TSV Coburg/Cortendorf



KREISKLASSE 4 KRONACH

SV Steinwiesen

TSV Neukenroth

SG Rothenkirchen

SV Gifting

FC Wacker Haig

TSV Gundelsdorf

SV Reitsch

SG Kleintettau/Buchbach

FC Seibelsdorf

FC Unter/Oberrodach

TSV Windheim

FC Hirschfeld

TSV Wilhelmsthal

FC Burggrub

SC Steinbach/W.

TSV Steinberg



Hinweis: Die Einteilung der A- und B-Klassen folgen in den nächsten Tagen.