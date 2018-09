Die Kirchengemeinde Wildenheid-Meilschnitz feierte ein lebendiges Fest

Angenommen, die Kirchengemeinde Wildenheid-Meilschnitz bekäme eine Million Euro, die in die Kinder- und Jugendarbeit investiert werden müssten. Wofür würden die angehenden Mitglieder des Kirchenvorstands das wohl ausgeben wollen: für eine Bobbycar-Rennstrecke in der Friedenskirche oder doch lieber für iPads für die Konfirmanden? Diesen und weiteren kniffligen - wenn auch nicht ganz ernst gemeinten - Fragen mussten sich die zukünftigen Kirchenvorstände auf dem Gemeindefest der Kirchengemeinde Wildenheid-Meilschnitz in einer gespielten Kirchenvorstandssitzung stellen.

Doch nicht nur die angehenden Mitglieder des Kirchenvorstands wurden der Kirchengemeinde auf dem Gemeindefest vorgestellt. Lisa Meyer zu Hörste, Wildenheids neue Pfarrerin, wird mit ihrem Mann weiterhin in Neustadt wohnen - das Pfarrhaus in Wildenheid stand deshalb bis Donnerstag leer. Nun sind mit Rolf Lakemann und seiner Frau gleich zwei Pfarrer in das Pfarrhaus eingezogen und die Besucher des Gemeindefests hatten die Möglichkeit, die beiden kennenzulernen. "Ich bin der Schulbeauftragte für Südthüringen und deshalb an kein Pfarrhaus gebunden", sagte Rolf Lakemann. Deshalb dürfe er sich seine Wohnung frei wählen und sei mit seiner Familie auf Wohnungssuche gewesen. "Dass wir in Bayern - oder speziell in Franken - landen, hätten wir nie gedacht", erklärte er. Dabei haben Rolf Lakemann und seine Frau eine besondere Verbindung zu Franken: "In Franken haben wir beide uns kennengelernt."

Schon eingelebt

Seine Suche habe ihn nach einiger Zeit nach Rossfeld geführt und deshalb sei Lisa Meyer zu Hörste auf die Lakemanns aufmerksam geworden. Im Pfarrhaus habe sich die Familie bisher schon sehr gut eingelebt. "Der Tischtenniskeller kommt bei unseren Kindern super an, daneben ist im Keller noch ein großer Raum für die Eisenbahn meines Sohnes", schwärmte Rolf Lakemann. Begeistert seien er und seine Frau besonders vom Wildenheider Leitungswasser, sagte Lakemann: "Wir kommen aus dem Eisenacher Raum, da war das Leitungswasser so fürchterlich, dass man es nicht trinken konnte. Im Gegensatz dazu ist das hier eine wahre Offenbarung."

"Dass die Familie hier einziehen konnte, grenzt an eine göttliche Fügung", erzählte Lisa Meyer zu Hörste. Da das Pfarrhaus nur befristet vermietet werden könne, sei es nicht möglich gewesen, das Pfarrhaus an jemand anderen weiterzuvermieten. "Deshalb bin ich sehr froh, dass das Haus nun nicht sechs Jahre lang leer stehen muss", sagte sie. Mehr Kopfzerbrechen bereite ihr da schon die geplante Sanierung der Friedenskirche. "Das ist schon ein großer Brocken, den ich schultern muss", bedauerte sie. Aber die baulichen Maßnahmen seien wichtig, deshalb werde im Moment daran getüftelt, wie sie finanziell umgesetzt werden können. "Der Fußboden unter dem Dach enthält giftige Stoffe, weshalb er ausgetauscht werden muss", erklärte die Pfarrerin. Zudem sei die Holztür der Kirche nicht mit den aktuellen Brandschutzmaßnahmen vereinbar. "Ein weiteres wichtiges Anliegen sind der behindertengerechte Eingang und der Einbau einer behindertengerechten Toilette im Gemeindehaus", fügte sie hinzu. Ein weiteres Problemfeld, was die Kirchengemeinde in Angriff nehmen müsse, befinde sich außerhalb der Kirche: "Das Dach des Wildenheider Kindergartens wird die nächste große bauliche Maßnahme."