Die HUK Coburg schaltet in den "Home-Office-Modus"

Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise lassen sich im Detail noch nicht abschätzen. Was allerdings bereits jetzt feststeht, ist, dass es manche Branchen sehr hart treffen wird - zum Beispiel die Automobilindustrie mit allen ihren Zulieferern. Etwas schwieriger sind Prognosen für Versicherungsunternehmen. Allen voran auch für die HUK Coburg, deren Kerngeschäft seit jeher die Kfz-Versicherungen sind.

Bei einer Pressekonferenz am Dienstag, die aufgrund der aktuellen Situation als Audio-Web-Konferenz stattfand, tauchte die Frage auf, ob die HUK ihren Kunden nicht "Corona-Rabatte" gewähren könnte. Denn wenn die Menschen aufgrund der Ausgangsbeschränkungen deutlich weniger Auto fahren, würden ja auch deutlich weniger Unfälle passieren - weshalb die HUK wiederum für deutlich weniger Schäden aufkommen müsse.

Vorstandssprecher Klaus-Jürgen Heitmann antwortete mit einem Verweis auf die besondere Rechtsform der HUK Coburg, die ja ein "Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit" sei. Das bedeutet, das Unternehmen gehört letztlich den Versicherten. "Und das vergessen wir nicht", beteuerte Heitmann. Wenn die Krise überstanden ist, werde man sich die Situation - auch mit Blick auf mögliche Vergünstigungen für die Versicherten - "durch die Brille unseres Vereins auf Gegenseitigkeit" anschauen.

Organisatorischer "Kraftakt"

Apropos Gegenseitigkeit: Heitmann dankte ausdrücklich allen Mitarbeitern, mit denen in den vergangenen Wochen ein echter "Kraftakt" gelungen sei. Über 9600 Mitarbeiter würden mittlerweile von zu Hause aus im Home-Office arbeiten. "Ich bin stolz, dass wir das organisatorisch und technisch geschafft haben!" Sogar die telefonische Kundenbetreuung sei jetzt im Home-Office möglich.

"Wir bekommen von den Mitarbeitern viel positives Feedback", berichtete Sarah Rössler, die im HUK-Vorstand fürs Personal zuständig ist. Sarah Rössler geht deshalb auch davon aus, dass diese Folgen der Corona-Krise die Arbeitsweise nachhaltig verändern wird. Zwar hätte bislang etwa schon ein Viertel der Mitarbeiter die Möglichkeit für Tele-Arbeit gehabt. "Künftig werden das aber deutlich mehr sein! Es wird noch flexibler gearbeitet werden."

Klaus-Jürgen Heitmann berichtete von der Arbeit des "Krisenstabs" bei der HUK. Seit Mitte Februar hätte dieser Schutzmaßnahmen eingeleitet. Unter anderem sei die "Präsenz in großen Büroräumen" massiv heruntergefahren worden.

Seit 23. März arbeiten die besagten mehr als 90 Prozent aller Mitarbeiter im Home-Office. Bereits zum 17. März hatte die HUK bundesweit alle Geschäftsstellen geschlossen; Beratung und Service sollen per Telefon aufrecht erhalten werden.

Die HUK denkt zudem an ihre mittlerweile 1600 Partnerwerkstätten, wie Heitmann betonte. Sollten diese in Liquiditätsprobleme geraten, könnten sie von der HUK Vorschusszahlungen bekommen. Bei den Partnerwerkstätten handelt es sich vornehmlich um Karosserie-und Lackierbetriebe, die von der HUK in Schadensfällen mit Reparaturen beauftragt werden. Den dazugehörigen Versicherungstarif "Kasko Select" haben bereits fast fünf Millionen HUK-Kunden.

Stabile Umsatzbasis

Einen konkreten Ausblick auf die Geschäftsentwicklung der HUK Coburg wagte Heitmann angesichts der Corona-Krise nicht. Bei den Kfz-Versicherungen sei allerdings ein "spürbarer Rückgang" bei den Neuabschlüssen zu erwarten, weil schlichtweg auch weniger Autos neu zugelassen werden. Im Gegenzug hoffe man aber auch auf weniger Abgänge, was unterm Strich für eine "recht stabile Umsatzbasis" sorgen könnte, wie Heitmann sagte. So gesehen sei die HUK in einer besseren Situation als beispielsweise das produzierende Gewerbe. Ebenfalls mildernd könnte sich auswirken, dass die HUK grundsätzlich nur die Autos von Privatkunden versichert und keine Firmenfahrzeuge.

Dennoch war sich Klaus-Jürgen Heitmann sicher: "Nächstes Jahr werde ich wohl keine Rekordzahlen präsentieren können." Rekordzahlen, wie es sie für 2019 gleich wieder reihenweise gab. "Die Entwicklung war sehr erfreulich", fasste es Heitmann zusammen. 2019 stiegen die gebuchten Bruttobeiträge um 2,4 Prozent auf 7,8 Milliarden Euro. Die Leistungen an Kunden erhöhten sich um 5,2 Prozent auf 7,3 Milliarden Euro. Sowohl das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit (640 Millionen Euro) als auch der Jahresüberschuss nach Steuern von rund 453 Millionen Euro lagen über dem Vorjahr.

Das Geschäftsjahr 2019 in Zahlen

Kfz-Versicherung Die HUK Coburg kann sich auch weiterhin als "Deutschlands größter Autoversicherer" bezeichnen. Nachdem 2018 erstmals die 12-Millionen-Marke bei den versicherten Fahrzeugen geknackt wurde, stieg diese Zahl auch 2019 noch einmal überdurchschnittlich gut. Ein Bestandszuwachs von 3,9 Prozent bedeutet, dass die HUK mittlerweile 12,4 Millionen Fahrzeuge versichert. Für Kfz-Schäden seiner Kunden und Anspruchsteller bezahlte die HUK-Gruppe im vergangenen Jahr 3,6 Milliarden Euro. Größter Schadensfall war das schwere Hagelunwetter an Pfingsten in Süddeutschland. Telematik Mittlerweile haben sich 215000 HUK-Kunden bei ihrer Kfz-Versicherung für den Tarif "Telematik Plus" entschieden. Dabei wird in der Windschutzscheibe eine kleine Box installiert, die das jeweilige Fahrverhalten erfasst. Wer "vorausschauend" fährt, wie die offizielle Sprachregelung ist, kann bis zu 30 Prozent seines Versicherungsbeitrags sparen. "Wir sehen bereits jetzt, dass Autofahrer, die das Produkt nutzen, weniger Schäden verursachen", erklärt Vorstandssprecher Klaus-Jürgen Heitmann. Interessant: Im vergangenen Jahr erfasste die HUK via Telematik 66 Millionen Fahrten; die durchschnittliche Fahrstrecke betrug dabei 13 Kilometer, die Durchschnittsgeschwindigkeit lag bei 51 km/h.

HUS So stark wie noch nie ist die HUK 2019 bei den Haftpflicht-, Unfall- und Sachversicherungen gewachsen. Ein Plus um 6,8 Prozent bedeute in dieser Sparte jetzt 12,8 Millionen Verträge.

Rechtsschutzversicherung Einen Rekord gibt es auch bei der Rechtsschutzversicherung zu vermelden: Der Bestand konnte um 140000 Verträge (entspricht 2,5 Prozent) auf nunmehr etwas mehr als zwei Millionen erhöht werden.

Lebensversicherung Die HUK konnte vor allem mit ihrem Produkt "Premium Rente" neue Kunden gewinnen. Insgesamt ging der Bestand in diesem hart umkämpften Segment aber auf 1,5 Millionen Verträge zurück (minus 2 %). Krankenversicherung Obwohl immer weniger Menschen eine private Krankenversicherung abschließen, konnte die HUK in diesem Bereich noch etwas stärker als andere Anbieter wachsen.

Statistik Die HUK Coburg hat derzeit 10537 Mitarbeiter, davon alleine 5629 am Standort Coburg.