Die ersten Hütten im Kreis Coburg öffnen wieder

Blauer Himmel, Sonnenschein, so wünschen sich die Wanderer und Ausflügler den Tag an Christi Himmelfahrt und wer am 21.Mai zum diesjährigen Hüttenopening die Alexandrinenhütte auf der Sennigshöhe nahe Mirsdorf besucht hat, der hat den Tag genau so erlebt - auch, wenn in diesem Jahr vieles ein wenig anders sein musste als in anderen Jahren.

Gleichwohl diese unwirkliche Zeit der Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie auch dem Thüringerwald-Verein Coburg den Start in die Biergartensaison erst verschoben und dann auch noch verkompliziert hat, ließen sich die Freunde der Alexandrinenhütte nicht beirren, berichtet Mike Tendera, der Hüttenwart der Alexandrinenhütte.

Probleme gab es trotz aller zu beachtenden Regeln nicht. So herrschte vom Morgen bis zum frühen Abend reger Betrieb auf der Hütte. "Die notwendigen Hygienemaßnahmen wurden allseitig gut angenommen und so kam es zu einem reibungslosen Ablauf", versichert Tendera.

Regeln schnell gelernt

Abstandsregelung, Mundschutz und Gästedokumentation waren von allen Besuchern schnell verinnerlicht und so konnten die Gäste das breite Angebot von Küche und Keller und den wunderbaren Ausblick ins Coburger Land genießen. Es sind eben die Regeln, die auch für alle Biergärten im Freistaat Bayern zurzeit eingehalten werden müssen, die auch auf der Hütte angewendet werden müssen.

Im Umfeld der Alexandrinenhütte gibt es genug Platz, um auch alle Abstandsforderungen gut einhalten zu können.

Für das kommende Wochenende freut sich der Wanderverein laut Mike Tendera wieder auf seine Gäste, ab sofort ist die Hütte wieder samstags und sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet und schon am Sonntag lädt der Thüringerwald-Verein Coburg zur Blasmusik mit Weißwurst ein. Wegen der Coronaeinschnitte kommt die Musik nur "aus der Dose", aber die Weißwürste sind frisch, wie der Hüttenwart versichert.