Die Dorfrocker retten das Neustadter Open Air

Die Hundsfrasser-Freunde mussten lange warten, um Gewissheit zu bekommen, was denn nun mit dem Hundsfrasser Open Air 2020 ist, ob es der Corona-Pandemie völlig zum Opfer fällt. "Zum einen war die gesetzliche Lage in Bayern zu Veranstaltungen beziehungsweise Großveranstaltungen nicht eindeutig klar", äußert sich Initiator und Mitorganisator Bastian Schober in einer Pressemitteilung, "zum anderen haben wir in den letzten Wochen immer noch gehofft und in verschiedene Richtungen überlegt, ob und welche Lösungen machbar wären, und wir waren ständig im Austausch mit Stadt und Landkreis." Da nun die bayerische Staatsregierung kürzlich auf einer Pressekonferenz mitteilte, dass in Bayern ab dem 15. Juni Veranstaltungen im Freien mit nur maximal 100 Besuchern erlaubt sind, bedeute das, dass das Hundsfrasser Open Air 2020 wegen der gesetzlichen Regelungen ausfallen muss. Schober: "Es gibt hierzu keine Ersatzveranstaltung, zumal aktuell auch niemand garantieren kann, wann und in welcher Form eine solche Party-Veranstaltung wieder stattfinden kann." Und dann präsentiert Schober zum Trost ein Schmankerl für die Fans. Man habe es geschafft, gemeinsam mit der Stadt Neustadt eine Alternative im Rahmen der sogenannten Gutschein-Regelung für alle Ticketkäufer zu finden. So werden die Dorfrocker mit einer exklusiven und speziellen Unplugged-Akustik-Open-Air-Show am Freitag, 17. Juli, und am Samstag, 18. Juli, jeweils um 20.30 Uhr in Neustadt im Freizeitpark auftreten.

Für diese gemäß der aktuellen Gesetzeslage auf je 100 Besucher limitierten Konzerte der Dorfrocker, welche gemeinsam mit der Stadt Neustadt unter Einhaltung sämtlicher Auflagen, Abstands- und Hygienevorschriften durchgeführt werden, haben die für das Hundsfrasser Open Air erworbenen Tickets Gültigkeit, wobei egal ist, ob Karten für das Freitags- oder Samstagskonzert gekauft wurden. Allerdings muss die Verfügbarkeit berücksichtigt werden. Wer also diese Gutschein-Regelung für eines der beiden Konzerte in Anspruch nehmen möchte, sollte möglichst bald, spätestens bis 10. Juni, eine E-Mail an mail@hundsfrasser.de senden. In der E-Mail ist einiges anzugeben: Name mit Adresse, Kartennummer(n) und die Angabe, wo die Tickets gekauft wurden. Sofern ein Besuch beider Veranstaltungstage nicht möglich ist, sollte angegeben werden, welcher Konzerttermin besucht werden kann. Analog geht es auch, und zwar mit der Post an: Maliton Musik GmbH, Trunstadter Weg 1, 97514 Oberaurach.

Nach Eingang der Zuschriften werden die Gutscheine dann auf die beiden Tage aufgeteilt. Dann erhalten die potenziellen Konzertbesucher als Antwort auf ihre Mail von den Veranstaltern einen Gutschein gemäß der Anzahl der erworbenen Tickets per Post zugesendet. Mit diesen Gutscheinen und den Tickets für das ursprünglich geplante Hundsfrasser Open Air haben die Fans dann Zutritt zu einer der Unplugged-Shows der Dorfrocker.

"Lange kulturelle Durststrecke"

Bastian Schober verhehlt nicht, dass er es sehr bedauert, dass "wir die Ticketkäufer so lange im Ungewissen lassen mussten und aufgrund der Vorgaben der Landesregierung im Prinzip nichts verkünden konnten. Umso mehr freue ich mich, dass wir jetzt eine kleine, aber feine Alternative auf die Beine stellen konnten. Somit haben die Leute die Möglichkeit, nach einer langen kulturellen Durststrecke mal wieder was in diese Richtung zu erleben. Damit dürften wir im Landkreis wahrscheinlich auch die Ersten sein, die eine Kulturveranstaltung in dieser Form nach dem Lockdown durchführen."

Besonders erwähnenswert sei hier die Kooperation mit den Dorfrockern, die wirklich versuchten, alles möglich zu machen, sagt Schober. Ebenso erwähnenswert sei die unkomplizierte Zusammenarbeit mit dem Oberbürgermeister, dem Zweiten Bürgermeister Martin Stingl und der gesamten Stadtverwaltung. Schober weiter: "Es ist zwar nicht das Hundsfrasser Open Air, aber die Konzertbesucher dürfen sich auf ein ganz besonderes Schmankerl freuen. Denn die Dorfrocker unplugged gibt es auch nicht alle Tage und sie sind ein echtes Highlight."

Spende oder Erstattung

Sollte jemand an den genannten Terminen 17. und 18. Juli keine Zeit haben oder das Angebot nicht wahrnehmen wollen, würden sich die Veranstalter freuen, wenn sie in dieser für alle schwierigen Situation dennoch unterstützt würden. Das heißt, es wird darum gebeten, auf die Rückerstattung der Tickets zu verzichten, zumal viele Kosten bereits entstanden und auch gezahlt sind.

Trotzdem wird natürlich angeboten, bis 30. Juni die erworbenen Tickets an die Veranstalter zurückzusenden und sich den Kaufpreis erstatten zu lassen. Dies betrifft alle Tickets, egal, ob diese im Internet, bei einer örtlichen Vorverkaufsstelle oder bei der Weihnachtsmarkt-Aktion erworben wurden. Hierzu benötigen die Veranstalter dann neben den Karten in jedem Fall auch folgende Daten: vollständiger Name mit Adresse, Vorverkaufsstelle-Stelle, bei der die Tickets erworben wurden: Online-Käufer müssen ihre E-Mail-Adresse angeben, die sie auch beim Online-Kauf genannt haben. Anzugeben ist dann noch eine Bankverbindung oder die PayPal-Adresse, an die der Betrag zurückerstattet werden soll.

Die Veranstalter empfehlen dringend, die Tickets mit den vorgenannten Informationen per Einschreiben zu versenden, damit die Rücksendung nachvollziehbar ist. Die Rücksendeadresse lautet: Maliton Musik GmbH, Trunstadter Weg 1, 97514 Oberaurach. Nach dem Eingang der Tickets mit den vorgenannten Informationen erfolgt die Rückerstattung des Wertes der zurückgeschickten Tickets per Paypal oder Überweisung an das angegebene Konto. Eine Rückerstattung ist nicht möglich, wenn die vorgenannten Daten unvollständig sind.