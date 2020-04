Die Coburger Innenstadt lebt wieder auf

Die einen regeln den Zugang mit Chips oder Körben, die anderen bitten per Aushang: "Bitte maximal drei Kunden im Laden." Ohne Maske ist kein Einlass, und der Betrieb in der Coburger Fußgängerzone ist am Montagmittag weit von dem entfernt, was "vor Corona" üblich war. Aber es herrscht wieder etwas Betrieb, und die Maximalzahl an Kunden ist in manchem Laden schnell erreicht. Ein kleiner Fotostreifzug.