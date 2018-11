Wie jedes Jahr fuhren die Effect's vergangenen Samstag zu ihrem am weitesten von zu Hause entfernten Turnierort Unterelchingen, abgesehen von den Austragungsorten der süddeutschen und deutschen Meisterschaften. Die beiden Jugendtanzmariechen mussten sogar noch vor dem Mannschaftsbus der Jugend aufbrechen, weil Finia Mathes mit der Startnummer 3 ziemlich früh auf der Bühne stehen sollte. Das Timing passte und Finia ertanzte einen tollen 14. Platz im Mittelfeld. Ihre Teamkameradin Melina Meißner war erst viel später an der Reihe, aber sie zeigte erneut eine tolle Leistung und erreichte einen hervorragenden vierten Platz. "Es ist so wunderbar, die beiden haben jetzt schon fünf Turniere hinter sich und können jedes Mal ihre Leistung mit Bravour abrufen", sagte das Trainerteam.

Sophia Meißner eröffnete den Wettkampf bei den Junioren-Mariechen. Sie zeigte eine tolle Performance mit super Ausstrahlung und konnte sich in einem starken Starterfeld Platz zwei erkämpfen. Sie ließ sogar zwei Mariechen mit zwei Punkten hinter sich, die vor zwei Wochen noch bessere Wertungen als sie erhalten hatten. Eine deutliche Leistungssteigerung war bei dem Auftritt der Juniorengarde zu sehen, doch leider spiegelten das die Wertungen der Jury nicht wider. Der Jugendschautanz "Schraube locker, oder was?" war sehr synchron und die Tänzerinnen hielten akkurat ihre Aufstellungen. Dies wurde mit einem 3. Platz belohnt. Die Trainerinnen sind sehr stolz, hatten aber eine bessere Wertung für diese Leistung erhofft. Das Juniorenschautanzteam performte seinen Tanz "Spanien" beinahe fehlerfrei und mit einer klar erkennbaren Steigerung im Vergleich zum letzten Turnier. Mit nur vier Punkten Abstand zum Zweitplatzierten freute es sich über Platz 3.

Voller Vorfreude reisen nun kommendes Wochenende alle Effect's-Turniertänzerinnen und -tänzer aller Altersklassen nach Roth zum nächsten Tanzturnier.