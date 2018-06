Die CO II hat doppelten Grund zum Feiern

Birthday & Gala

Fleißig wie Ameisen, wenn's ums Tische- und Stühlerücken geht. Herausragend als Gärtner. Begeisternd als Musicalstars. Aushängeschilder für die Schule. Nordbayerischer Meister im Fußball. Schulsprecher am Casi. Bratwurstbotschafter in Schottland und Skipper im Ijsselmeer. Auf jeden Fall: besser als ihr Ruf. Das alles sind Schüler der Realschule CO II. Im dreistündigen Gespräch mit Sybille Heinlein, Lehrerin der ersten Stunde, Schulleiter Klaus Reißenweber, dem Hausmeisterehepaar Peter und Gabi Müller, Landrat Michael Busch als Chef des Ganzen und Steffi Berg, Konrektorin und Musical-Macherin, stehen immer wieder die Schüler im Mittelpunkt - eben so wie in einer großen Familie auch: Es dreht sich eben alles um die Kinder.Ihnen ein mustergültiges Gebäudekonzept und bestmögliche Ausstattung zu bieten, ist das Anliegen von Klaus Reißenweber. Gepaart mit fortschrittlichem Gedankengut und Lehrkräften, die die CO II als "unsere Schule" bezeichnen, hat sich die Landkreis-Realschule in den vergangenen 50 Jahren zu einer überaus modernen Schule auf dem grünen Hügel entwickelt. Am Mittwoch, 25. Juli , wird die neue CO II gefeiert. Nach der offiziellen Einweihung steht das Schulfest am Nachmittag jedermann offen. Ganz im Look der 60er Jahre präsentiert sich die Schule und lädt um 17.30 Uhr zu einer musikalischen Zeitreise ein - natürlich mit Ausschnitten aus ihren Musicals " CO II will rock you " und " CO II noch niemals in New York ". Da werden Erinnerungen wach, verspricht Steffi Berg, die Musical-Macherin und seit 2017 stellvertretende Schulleiterin.Erinnerungen an die ersten Jahre nach dem Umzug von der Steingasse 18 auf den Judenberg hat auch noch Sybille Heinlein. Als Steno- und Schreibmaschinenlehrerin hatte sie angefangen, am Ende ihrer Laufbahn unterrichtete sie IT. "Wer kein Pausenbrot dabei hatte, ist mal eben zur ,Klante' gelaufen und hat sich ein Wienerle geholt und eine Semmel nebenan", weiß sie noch.Später haben den Pausenverkauf Gabi und Peter Müller übernommen. "Drängelten die Schüler am Anfang des Schuljahres noch viel, genügten oft ein, zwei laute zurechtweisende Worte und die Truppe stand stramm", sagt Peter Müller schmunzelnd. Er erinnert sich auch noch an einen der ersten Abschlussstreiche: Der Gang vorm Lehrerzimmer glich einem Stall - überall Heu und Stroh, darauf Eier verteilt und durch die Flure flatterten die Hühner, die die Lehrer einfangen mussten. Zum Dank gab's am Ende ein gegrilltes Spanferkel fürs Kollegium. "Den Scherz hat eigentlich kein Jahrgang mehr getoppt", sind sich alle am Tisch einig.50 Jahre CO II, da sprechen wir auch von dem Weg zur gebunden und offenen Ganztagsschule, von schwankenden Schülerzahlen, der verpassten Chance Seminarschule zu werden, von ausgelagerten Rauchern, dem dunklen Kapitel eines Amoklaufes, sowie von einer vorbildlichen Hausaufgabenbetreuung durch Lehrkräfte.Die Realschule CO II feiert ihr 50-jähriges Bestehen und die Einweihung der neuen CO II am MIttwoch, 25. Juli ab 14 Uhr.Nach dem offiziellen Festakt am Morgen startet die Schule mit dem Schulfest um 14 Uhr. Es werden vielen ehemalige Schüler und Lehrer erwartet. Als besonderes Highlight geht das Fest um 17.30 Uhr über in eine musikalische Zeitreise der CO II mit den großen Musicals "CO II will rock you" und "CO II war noch niemals in New York".