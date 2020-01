Lahm im Itzgrund 18.12.2019

Flashmob

Die Bauern haben wieder Zeichen gesetzt

An mindestens einem halben Dutzend Stellen in der Stadt und dem Landkreis haben gestern Landwirte mit einem "Schlepper-Flashmob" auf die "desaströse, wahrheitsverzerrende Politik auf dem Rücken der Bauern" (so hieß es in der Info zur Aktion) aufmerksam gemacht.