Design-Weihnachtsbaum in Coburg

Der Unterschied: Während der Baum in London sicher auf dem Boden schwebt, hängt er in Coburg von der Decke, unter einem der modernen Kronleuchter im ansonsten barock gehaltenen Kirchenschiff.

Die Idee für die Konstruktion hatte Fred Schäff, der mit der Umsetzung des Baums für London beauftragt war. Als Vorlage dienten die Zeichnungen und das Modell von Anna Hünnerkopf. Sie besuchte ein Seminar bei Professor Peter Raabs; die Aufgabe war, einen Weihnachtsbaum zu gestalten, der die Betrachter zum Staunen bringt. Das Victoria&Albert-Museum wählte Anna Hünnerkopfs Entwurf "Freedom" aus etwa 30 Arbeiten aus.

Schäffs Aufgabe war es, aus einem Modell einen 4,70 hohen Baum zu machen. Eine gewisse Herausforderung: Der Baum soll standsicher und stabil sein, andererseits aber leicht verpackt und in einer Nacht aufgebaut werden können.

"Als alles durch war, dachten wir: Schade, dass er in London steht und es in Coburg keine Entsprechung gibt", sagt Schäff. So entstand die Idee für den Hängebaum, von der auch Projektbetreuer Michael Selzer (Coburg Marketing) sofort begeistert war. Der passende Ort war mit der Morizkirche rasch gefunden.