Der Primus kommt mit gehörig Respekt zum FC Coburg

Durch ein 2:2-Unentschieden in Schwabach hat sich die prekäre Lage des FC Coburg (14./33 Punkte) zugespitzt, weil sich Großschwarzenlohe gleichzeitig mit einem 3:0-Erfolg über Röslau schadlos hielt. "Wir sind durch einen ungerechten Freistoß, der in der Nachspielzeit zum Ausgleich abgefälscht wurde, um den Lohn unserer hervorragenden Leistung gebracht worden. Hätten wir vorher bei unseren gut herausgespielten Kontern mehr Kaltschnäuzigkeit an den Tag gelegt, wären wir als Sieger vom Platz gegangen", resümiert Coach Lars Scheler.

Allerdings hätten sich die Coburger vor dem entscheidenden Freistoß auch nicht beklagen dürfen, wenn es für die Gastgeber einen Elfmeter gegeben hätte, denn bei zwei strittigen Entscheidungen blieb die Pfeife des Unparteiischen stumm.

FC Coburg - FC Eintracht Bamberg

Bamberg (1./72 Punkte) steht nach Meinung Schelers zu Recht auf Position 1 und ist favorisiert. Trotzdem sind die Domstädter nicht unverwundbar. In der Hinrunde trotzten die Vestekicker der Eintracht im Fuchspark-Stadion nach einem 0:2-Rückstand noch ein Remis ab. Auch gegen andere Topmannschaften erwies sich der FCC als Stolperstein, unter anderem beim 0:0 gegen Feucht, das in doppelter Unterzahl erkämpft wurde. "Wir werden die Gastgeber auf keinen Fall unterschätzen. Wir sind gewarnt", hält sich Bambergs Vorsitzender Jörg Schmalfuß bedeckt. Respekt hat er vor Coburgs Torjäger Daniel Sam, der in Bamberg zweimal getroffen hat.

Obwohl seine Mannschaft in den letzten Auswärtsspielen von einer stattlichen Anzahl von Zuschauern begleitet wurde, rechnet der FCE-Vorsitzende diesmal nur mit 100 bis 150 mitreisenden Fans. Wie er betont, sind viele Anhänger der Violetten von der guten Atmosphäre und dem Komfort bei ihren Heimspielen verwöhnt und wollen nicht am engen Coburger Kunstrasenplatz zwischen Drahtzaun und Außenlinie beengt stehen.

Bei den Hausherren ist die Spielerdecke aufgrund der Langzeitausfälle von Dennis Kolb, Eric Heinze, Fabian Carl und Davide Dilauro dünn. Fraglich ist der Einsatz von Innenverteidiger Daniel Kimmel wegen einer Fußverletzung.

Mosert nicht mehr dabei

Zurück ins Aufgebot kehrt Daniel Alles nach längerer Pause wegen eines Muskelbündelabrisses im Oberschenkel. Nicht mehr zur Disposition steht der langjährige Leistungsträger Lukas Mosert, der nach Meinungsverschiedenheiten nicht mehr spielt. FC Coburg: Churilov / ETW Krempel - Kimmel (?), Schmidt, McCullough, Knie, S. Sener, Teuchert, Scheler, G. Sener, A. Guhling, König, Sam, Riedelbauch, Alles. - Es fehlen: Kolb, E. Heinze, Carl, Dilauro (alle verletzt), Mosert (nicht mehr im Kader). - Trainer: Lars Scheler.