Der Mist mit dem Vogelkot und der zweckentfremdete Wischer

Weil der Kläger bei der Reinigung seines Pkw an der Tankstelle mit einem Scheibenwäscher die Motorhaube verkratzt hatte, verlangte er Schadensersatz vom Tankstellenbetreiber. Das Amtsgericht Coburg und in zweiter Instanz auch das Landgericht Coburg wiesen die Klage ab: Der Kläger hat den Schaden allein zu verantworten.

Schön sauber sollte das Fahrzeug des Klägers sein. Deshalb wollte er vor Benutzung der Waschanlage den Vogelkot auf der Motorhaube entfernen. Hierzu benutzte der Kläger den vom Tankstellenbetreiber den Wischer, der in einem Eimer mit dem Wasser lag, das für die Scheibenreinigung bereitgestellt war. Am Ende blieb jedoch kein sauberes Auto zurück, sondern eine verkratzte Motorhaube.

Hierfür verlangte der Kläger Schadensersatz und die Kosten für seinen Rechtsanwalt, insgesamt knapp 1000 Euro. Vor dem Amtsgericht Coburg behauptete der Kläger, der Schwamm des Wischers habe sich von der Metallhalterung gelöst und hierdurch die Kratzspuren verursacht. Der beklagte Tankstellenbetreiber habe diesen mangelhaften Wischer bereitgestellt und müsse deshalb auch für den Schaden aufkommen. Der Beklagte verwies unter anderem darauf, dass der Wischer zum Reinigen der Windschutzscheibe dienen sollte und vom Kläger zweckentfremdet worden war.

Das Amtsgericht Coburg, das in erster Instanz über die Streitigkeit zu entscheiden hatte, wies die Klage nach der Vernehmung einer Zeugin und der Anhörung eines Sachverständigen ab. Danach traf den Kläger an seinem Schaden jedenfalls ein so großes Mitverschulden, dass keinen Schadensersatz verlangen kann. In seiner Begründung verwies das Amtsgericht den Kläger auf das Sprühsystem, das er hätte benutzen können. Es steht an der Einfahrt zur Waschanlage und ist dafür gedacht, feste Verschmutzungen zu entfernen. Der Kläger hätte dafür 50 Cent einwerfen müssen.

Weiter war es nach den Angaben der Parteien so, dass sich der Schwamm schon deutlich erkennbar aus der Metallschiene gelöst hatte, bevor der Kläger ihn benutzte. Der Sachverständige hatte schließlich weiter bestätigt, dass der Kläger den Wischer nicht nur zweckentfremdet hatte, sondern diesen außerdem noch in einem völlig unüblichen Winkel von 45 Grad mit einigem Druck immer wieder über die Motorhaube gezogen haben musste. Wenn der Kläger den Schwamm wie vorgesehen flach über die Motorhaube geführt hätte, wäre es zu den Kratzern gar nicht erst gekommen.

Mit der Entscheidung des Amtsgerichts gab sich der Kläger jedoch nicht zufrieden und legte Berufung ein. Im Verfahren vor dem Landgericht Coburg behauptete er dann, der Schwamm sei anfangs noch intakt gewesen und habe sich erst beim Wischen völlig überraschend von der Metallschiene gelöst. Er habe den Schwamm außerdem nur waagerecht auf die Motorhaube aufgesetzt und nicht in Winkelstellung, sagte der Kläger.

Doch damit hatte der Kläger auch keinen Erfolg. Wenn schon der Wischer zunächst in einem optisch einwandfreien Zustand war und sich erst während der Benutzung von der Metallschiene gelöst hat, scheidet eine Pflichtverletzung des beklagten Tankstellenbetreibers aus. Dieser war im Rahmen seiner Verkehrssicherungspflicht zwar gehalten, den Wischer regelmäßig zu kontrollieren, zu mehr als einer Sichtprüfung jedoch nicht verpflichtet.