Der Jäger des verlorenen Satzes begeistert im Coburger Kongresshaus

Knapp zwei Jahre nach seinem erfolgreichen Gastspiel im Rahmen des "Tambachers Sommers" trat Astor mit seinem aktuellen Programm "Der Jäger des verlorenen Satzes" vor fast ausverkauftem Haus auf.

Das Publikum dankte mit ausdauerndem, lautstarkem Beifall.

Zu Gast im Kongresshaus Rosengarten

Willy Astor Komödiant und Komponist, aufgewachsen in München/Hasenbergl, gelernter Werkzeugmacher und Maschinenbautechniker, spielt Gitarre seit 1977. 1985 tauscht er Beruf gegen Berufung. Von 1990 an arbeitet er 10 Jahre bei Antenne Bayern und ist Autor der Comedy-Serie "Die Feuchtgrubers". 1998 komponierte er den FC-Bayern-Song "Stern des Südens", es folgte das "Wortstudio" auf Bayern 3. Bekannt wurde Astor ab den frühen 1990er Jahren vor allem durch seine wortspielerischen Kabarett-Nummern. Astor gibt seit Mitte der 1990er-Jahre zahlreiche Konzerte - mit seinen selbstkomponierten, vorwiegend für Gitarre geschriebenen Instrumentaltiteln füllt er mittlerweile fünf Alben. In der Region war er bereits wiederholt zu Gast, darunter auch beim "Tambacher Sommer".

