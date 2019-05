Der Höhepunkt im Coburger Europa-Wahlkampf

"Vor der Wahl - wohin steuert Europa?" - so lautet der Titel der nächsten Ausgabe von "Auf den Punkt - der Regionentalk der Sparkasse Coburg - Lichtenfels". Am Mittwoch, 22. Mai, soll mit spannenden Gästen darüber diskutieren werden, warum Europa wichtig ist, an welchen Stellen die Europäische Union reformiert werden muss und welche Folgen ein Scheitern von Europa auch für die Menschen in der Stadt und im Landkreis Coburg haben würde - und warum deshalb auch jeder am Sonntag, 26. Mai, wählen sollte (oder aber schon vorher die Möglichkeit zur Briefwahl nutzen sollte!).

Vier Partner, eine Veranstaltung

Die gemeinsame Veranstaltung von Coburger Tageblatt, Radio Eins, iTVCoburg und Sparkasse Coburg - Lichtenfels findet in der Orangerie im Rödentaler Schlosspark Rosenau statt, einem gleich aus mehreren Gründen sehr passenden Ort. Davon abgesehen, dass die Orangerie wunderschön gelegen ist und ein tolles Ambiente bietet, befinden sich in Sichtweite sowohl das Europäische Museum für Modernes Glas als auch mit Schloss Rosenau der Geburtsort von Prinz Albert. Der für seinen Weitblick bekannte Gemahl der britischen Queen Victoria würde heute bestimmt für ein vereintes Europa werben - und einer seiner Nachfahren wird beim Regionentalk mit auf dem Podium sitzen: Hubertus Prinz von Sachsen-Coburg und Gotha, der sich zwar auch politisch im Stadtrat engagiert, dessen Hauptanliegen aber Europa ist. So ist er unter anderem seit vielen Jahren Schirmherr des "Coburger Europapreises", mit dem vor allem junge Menschen für Europa begeistert werden sollen.

Klangfänger treten auf

Auch Monika Hohlmeier hat ihr Kommen zugesagt. Die CSU-Politikerin ist seit 2009 Mitglied des Europaparlaments und kann viele Einblicke in die Arbeit der EU geben - und bestimmt auch aufzeigen, wo es noch Verbesserungsbedarf gibt.

"Europa ist die Antwort"- so lautet der Wahlslogan der SPD und somit auch des Coburger Kandidaten Martin Lücke. Ina Sinterhauf ist von ihrer Partei, den Grünen, zur "europapolitischen Sprecherin" benannt worden, weil ihr das Thema so am Herzen liegt.

Doch am Abend des 22. Mai soll nicht nur geredet werden: Die "Klangfänger", der Chor der Coburger Hochschule, werden sozusagen singend ihre Stimme für Europa erheben.

Kostenlose Karten bestellen

Beginn der Veranstaltung wird um 19 Uhr sein (Einlass ab 18.30 Uhr). Die Moderation des Talks übernehmen Tageblatt-Redaktionsleiter Oliver Schmidt und Radio-Eins-Moderator Constantin Hirsch-Roppelt. Kostenlose Eintrittskarten können ab sofort bestellt werden im Ticket-Shop der Sparkasse Cobujrg - Lichtenfels unter www.sparkasse-co-lif.de/ticketshop oder auch telefonisch unter 09561 70-0 sowie 09571 15-0.