Der Coburger "Verein" huldigt Ella Fitzgerald

"Music Vision" hat der Coburger "Verein" seine junge Konzertreihe getauft, die vor einigen Jahren mit Erfolg gestartet wurde. Nach längerer Pause findet nun wieder ein Konzert unter diesem Etikett statt - diesmal in völlig neuem Rahmen. Denn erstmals wird das neue Foyer der Wohnbau Stadt Coburg (WSCO) auf der Mauer 12 zum Konzertsaal.

"Ella Fitzgerald - First Lady of Song" lautet das Motto des Abends am Donnerstag, 29. November, den die aus Rödental stammende Sängerin Laura Mann gemeinsam mit dem Gitarristen Florian Berndt gestaltet. Beginn ist um 19 Uhr. Tickets zu 20 Euro (Schüler und Studenten: 15 Euro) gibt es im Vorverkauf bei der Buchhandlung Riemann, Restkarten an der Abendkasse.

Das Programm entstand als Hommage an Ella Fitzgerald, die April vor 100 Jahren geboren wurde. Laura Manns Huldigung an die gefeierte Meisterin des Scat-Gesangs feierte ihre Premiere im Juli 2016 in Bad Rodach. Ella Fitzgerald gilt als Koryphäe des Jazz und als eine der besten Sängerinnen ihrer Zeit.

Für die Einfühlsamkeit und Präzision ihrer Stimme bei der Interpretation von Jazz-Balladen und Swinging Tunes wird sie ebenso geliebt vom Publikum wie gefeiert von Kritikern. Insgesamt 12 Grammys, drei Oktaven Stimmumfang, 200 Plattenaufnahmen und fast fünfzig Jahre aktiv auf der Bühne sprechen da für sich. Ella Fitzgerald erlebte nicht nur die wichtigsten Zeitabschnitte in der Geschichte der Jazzmusik, sie prägte den Scatgesang maßgeblich.

Aus dem Leben einer jungen Künstlerin

Laura Mann, 1990 in Coburg geboren, absolvierte das musische Gymnasium Albertinum. Schon während der Schulzeit trat sie in der Saison 2007/2008 als Soulgirl und mit einem Solopart in "Jesus Christ Superstar" am Landestheater Coburg auf. Sie ist mehrfache Preisträgerin des Wettbewerbs "Jugend musiziert" in der Wertung Musical. An der San Diego State University verbrachte sie ein Auslandssemester an den Fakultäten "School of Music and Dance" und "School of Theatre, Television and Film". Von 2010 bis 2012 absolvierte sie eine Ausbildung zur Musical-Darstellerin an der Stage School of Music, Dance and Drama in Hamburg. In den letzten Jahren war sie schon wiederholt bei Gastspielen des Fränkischen Theatersommers sowie bei der Coburger Sommeroperette zu erleben.