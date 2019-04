Der "Coburger Mohr" feiert Aenne Rebhan

Wie jedes Jahr hatte die Tanzsportgarde "Coburger Mohr" am Ende ihrer Session Aktive, Freunde, Eltern und Unterstützer zu einer Dankeschön-Party in die Rolf-Forkel-Halle eingeladen. Am Samstag verteilten der Präsident Matthias Schikora und die Cheftrainerin Ramona Scholz wieder Strahlepokale sowie goldene und bunte Rosen an die erfolgreichen Tänzerinnen.

Mit der Veranstaltung, so Schikora, möchte man allen Akteuren für das tolle Zusammenspiel danken. Dazu zählen eine Reihe von Helfern, Sponsoren und Eltern, aber auch die Stadt Coburg. "Wir bedanken uns für die Förderung, die im Vergleich zu anderen Städten auf Bundesebene einmalig ist", so Schikora. Neben den finanziellen Zuwendungen gehören laut Schikora auch ausreichende Trainingsmöglichkeiten dazu.

Mohr gehört zu den "big six"

Nur freundliche Worte, sagte Coburgs Oberbürgermeister Norbert Tessmer, würden dem "Coburger Mohr" nicht gerecht werden. "Der Coburger Mohr gehört zu den ,big six‘ in Coburgs Sportlandschaft!" Besonders hob Tessmer das Tanzmariechen Aenne Rebhan hervor, das vor einer Woche den Deutschen Jugend-Meistertitel geholt hat. "Da platzt man ja vor stolz, wenn das liest und hört," so der OB. Das alles sei natürlich auch ein Verdienst des professionellen Trainings, das es beim Coburger Mohr gebe. Aber nicht nur das: "Ihr habt viel Schönes erlebt, zusammen gelacht und geweint und das vereint euch", so Tessmer. Die Stadt Coburg sei "unheimlich stolz" auf den Coburger Mohr, betonte das Stadtoberhaupt.

Wie der Rückblick von Ramona Scholz zeigte, haben alle Garden in der abgelaufenen Session wieder große Erfolge erzielt, angefangen von den Kleinsten, der Purzelgarde, bis hin zur Garde Ü15. Seit Jahrzehnten, freute sich Scholz, seien die Garden auf Erfolgskurs: Die Jugendgarde holte im Gardetanz den oberfränkischen Meistertitel, den fränkischen Meistertitel, den süddeutschen Vizemeister und den fünften Platz bei der Deutschen Meisterschaft. Die Juniorengarde "Gardetanz" wurde oberfränkischer Meister und fränkischer Vizemeister und die Ü15 holte im Gardetanz den oberfränkischen Meistertitel. Aber auch in allen anderen Qualifikationen belegte der Coburger Mohr vordere Plätze.

Mit der goldenen Rose zeichnete Ramona Scholz Tänzerinnen aus, die Technik, Akrobatik und Ausstrahlung beherrschen. Im Gardetanz erhielten diese Auszeichnung Helena Wiedt (Jugend), Nina Weibelzahl (Junioren) und Eileen Biebl (Königsgarde), außerdem gab es eine goldene Rose für Helen Thumerer. Mit dem Strahlepokal werden Tänzerinnen belohnt, die laut Scholz immer gute Laune verbreiten. Er ging an Alice Ditombe (Jugend), Julia Knaus (Junioren) und Alina Dreilich (Königsgarde). Die bunte Rose im Schautanz verteilte Ramona Scholz an Paulina Gack (Jugend), Leni Welsch (Junioren) und Lena Weibelzahl (Ü 15)

Unter großen Jubel der zahlreichen Gäste wurde die Deutschen Jugendmeisterin das Tanzmariechen Aenne Rebhan mit dem Ramona-Scholz-Ehrenpokal ausgezeichnet.