Der Bachelor: Natali (25) will Bachelor Sebastian Preuss - und hat dafür bereits einen Plan

"Der Bachelor" 2020: Natali Vrtovska will Sebastian Preuss gewinnen - Auftritte vor Fernsehkameras sind für Natali Vrtkovska nichts Neues. Als Teilnehmerin in Dieter Bohlens Show "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) schaffte sie Runde um Runde und war unter den besten 15 als sie ausschied. Für ihr nächstes Projekt könnte diese Erfahrung hilfreich sein - jetzt ist sie nämlich Kandidatin bei der RTL Show "Der Bachelor".

Der Bachlor 2020: Start am 8. Januar in Mexiko

Am 8. Januar hofft Natali, die in Coburg als Schadensachbearbeiterin arbeitet, auf ihre erste Rose. Die möchte sie auf der mexikanischen Halbinsel Yucatan aus der Hand von Sebastian Preuss bekommen, der in der mittlerweile zehnten Staffel der Show der Bachelor ist. Ab 20.15 Uhr werden dann Natalis Familie und Freunde vor dem Fernseher sitzen und mitfiebern, wenn sie aus der Limousine steigt und dem Bachelor erstmals begegnet - was wird sie für ein Kleid tragen, wie wird sie sich in der wichtigen ersten Minute geben, wie reagiert er auf sie? Erst recht spannend wird es, wenn er die ersten Rosen verteilt. Ist Natali unter denen, die eine bekommen?