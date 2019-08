Das Seifenkisten-Bergrennen in Schlettach barg Überraschungen

Atmosphäre wie am Nürburgring herrschte am Samstagnachmittag in Schlettach anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Backhausfreunde: Eine Vollsperrung der Ortschaft machte es möglich, dass in der Ortsmitte eine rund 200 Meter lange, professionell mit Strohballen gesicherte Rennstrecke eingerichtet werden konnte. Auf diesem veritablen Bergrennen maßen sich acht Jungen und ein Mädchen in fantasievollen und technisch anspruchsvollen Seifenkisten. Die beste Gesamtzeit des Teilnehmerfeldes erreichte in der Gruppe der bis Zwölfjährigen die Weitramsdorferin Janine Rößler.

Ein halbes Jahr Vorlauf

"Wir wollten anlässlich unseres Jubiläums einfach etwas Besonderes auf die Beine stellen", schilderte Hauptorganisator und Rennmoderator Lars Rom aus Schlettach. Dieses Vorhaben sei noch eine Herzensangelegenheit des viel zu früh verstorbenen Jochen Grosch gewesen, zu dessen Gedenken dieses Event auch stattfinde. Rom verriet, dass das Schlettacher Seifenkistenrennen rund ein halbes Jahr an Vorlauf gehabt habe. So hätten beispielsweise zahlreiche Genehmigungen eingeholt werden müssen, vor allem auch für die Ortssperrung. "Das Wichtigste ist, das wir zahlreiche Eltern animieren konnten, zusammen mit ihren Sprösslingen Seifenkisten zu konstruieren und zu bauen, und diese damit auch manches Mal hinter der Playstation hervorzuholen", freute er sich.

Und so zeigte sich auch Weitramsdorfs Bürgermeister Wolfgang Bauersachs bei seiner Begrüßung angetan, dass die Veranstaltung so reichlichen Zuspruch hatte. Bevor es so richtig losging, checkte Rennleiter Lars Rom noch einmal die technischen Details der Seifenkisten. Denn bei allem Spaß war Sicherheit die Maxime der Veranstaltung. So hatte auch das Bayerische Rote Kreuz Einsatzkräfte entsandt, um für alle Eventualitäten gewappnet zu sein. Nach einem Testlauf wurde es dann gegen 15 Uhr ernst. Drei Durchgänge mussten die Altersklassen der Fünf- bis Sechsjährigen, der Sieben- bis Achtjährigen und der bis Zwölfjährigen bewältigen. Gestartet wurde von der Anhöhe hinter dem frisch sanierten Backhaus. Mehr oder minder in Ideallinie bewältigen die Piloten den durchaus anspruchsvollen Kurs.

So manches spannende Finish

Gemessen wurde die Rennzeit im Ziel am Ortseingang Richtung Weitramsdorf. Dabei konnten die zahlreichen Zuschauer so manches spannende Finish der fantasievollen Gefährte bewundern. Sogar aus der Nachbargemeinde Ahorn gab es Teilnehmer. Erfolgreichstes Team war das Team "Luni" aus Weitramsdorf, es erhielt neben Auszeichnungen für seine Pilotin und seinen Piloten auch einen Pokal für die schönste Seifenkiste.

Die Rennergebnisse und Seifenkisten: Altersgruppe 5 - 6: 1. Jakob Kunzelmann ("Racing Jakob"), 2. Max Schmidt ("Max Rakete"), Altersgruppe 7 - 8: 1. Constantin Rom ("Ohnezahn"), 2. Lukas Schweda (Team "Luni"), 3. Stanley Förster ("Backhausrenner"), 4. Marlon Keller ("Schneller Blitz"), Altersgruppe bis 12: Janine Rößler (Team "Luni"), 2. Niels Schamberger ("Roter Blitz"), 3. Jonas Reißenweber (Team "Jonas").