Das Rondell des Coburger Schlossplatzes ist wieder angezogen

Eine Woche ist es her, da wurden alle 28 Kugelahorne des Rondells gefällt - es war "nackt". Der Grund war der sogenannte Baumkrebs, dem die Ahorne aus Altersgründen erlegen waren. Am Ende waren sie löchrig sowie innen hohl und hatten morsche Äste. Deshalb mussten die Bäume ausgetauscht werden. Das plante das städtische Grünflächenamt schon seit 2012. In diesem Jahr bestellten sie bei einer Baumschule neue Exemplare.



Von Hamburg nach Coburg



Über fünf Jahre wuchsen diese Bäume in der Nähe von Hamburg auf. Vergangenen Montag erreichten sie ihre Heimat: das Rondell des Schlossplatzes. Zehn Mann waren nötig, um die Bäume auszuladen, da ein einzelner Baum inklusive Erdballen rund 750 Kilogramm wiegt. Von Dienstag an waren stetig vier Mitarbeiter des Grünflächenamtes beschäftigt, die Bäume einzupflanzen. Jetzt stehen alle 28 Bäume wieder dort, wo die alten Bäume gefällt wurden. Das Rondell ist wieder angezogen.