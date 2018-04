Das neue Feuerwehrhaus kann wachsen

Für die 40 Aktiven der Feuerwehr Niederfüllbach geht mit dem Bau eines neues Feuerwehrgerätehauses nach langer Zeit ein großer Wunsch in Erfüllung. Nachdem das alte Feuerwehrhaus, nahe am Park und in der Nähe des Niederfüllbacher Schlosses gelegen, in die Jahre gekommen ist und damit den Anforderungen nicht mehr genügt, habe der Gemeinderat lange mit sich gerungen. Da wurde lange nach einem geeigneten Standorten gesucht. Aber auch Umbauten seien ins Auge gefasst worden. Schließlich habe man sich für den Standort neben dem Backhaus entschieden.



Auch die Auswahl des Architekturbüros und die Genehmigen und Zuschussanträge habe viel Zeit verschlungen, wie der Bürgermeister Martin Rauscher bei der Grundsteinlegung betonte, an der viele Niederfüllbacher und Abordnungen von Wehren aus der Umgebung teilgenommen haben. Dabei sprach das Gemeindeoberhaupt von einem modernen Jahrhundertbauwerk nach den neuesten Erkenntnissen, das auch im nächsten Jahrhundert noch seinen Dienst erfüllen soll. Die Architektur und das Dach setzen ein Zeichen für eine Zeit.



Die neue Unterkunft der Feuerwehr, die von einer heimischen Firma erstellt wird, kostet über 1 Million Euro. Doch dies sei eine Zukunftsinvestition, die sich lohne. Von staatlicher Seite erhält man nur einen geringen Zuschuss, den großen Teil muss die Gemeinde aus dem "eigenen Säckel" finanzieren, wie das Gemeindeoberhaupt feststellte. Der erste Spatenstich fand bereits vor einigen Wochen im kleinen Kreis statt.



Tageblatt in der Zeitkapsel

Der Grundstein, der in einer Wand an einer zugänglichen Stelle, im neuen Gerätehaus eingemauert werden soll, wurde mit einer Zeitkapsel gefüllt. Die Zeitkapsel, die vor Ort befüllt wurde, enthält eine aktuelles Tageblatt , sowie ein Tageblatt mit dem Bericht von der Grundsteinlegung. Erfreut ist Rauscher auch darüber, dass auf der Titelseite, die "Altneihauser Feuerwehrkapell'n" zu sehen ist. Auch die Pläne des neuen Feuerwehrhauses und eine Liste der Aktiven und des Führungsteams, sowie eine Chronik der Feuerwehr Niederfüllbach befinden sich in der Zeitkapsel. Zuvor wurde die Chronik vom Vorsitzenden KBI Christian Boßecker verlesen. Natürlich durften auch die aktuellen Euromünzen nicht fehlen.



Die Luft musste erst raus

Kommandant Andreas Hackl und sein Stellvertreter Michael Stüllein sowie Bürgermeister Martin Rauscher und KBM Jannic Christ verschlossen die Zeitkapsel. Doch dabei gab es ein kleines Problem, denn die Kapsel war für den Grundstein etwas zu groß. Da suchte der Bürgermeister nach einem Taschenmesser . Mit dessen Hilfe konnte die Luft aus der Kapsel entweichen und durch kräftigen Drücken wurde die Kapsel schließlich kleiner. "Der MacGayver" von Niederfüllbach, wie der Kommandant Andreas Hackl dabei nach erfolgreicher Tat feststellte.



Schließlich wurden mit dem Wasser aus dem Niederfüller Bach der Mörtel von den jüngsten in der Wehr unter den Augen des Vorsitzenden der Wehr, KBI Christian Boßecker, und des Bauleiters Moritz Eichhorn vom Architekturbüro Lup aus Grub am Forst angemacht. Bürgermeister Martin Rauscher ließ es nicht nehmen, den ersten Mörtel aufzutragen und den Grundstein aufzustetzen. Danach folgten der Kommandant Andreas Hackl und weitere Ehrengäste. Mit einer Platte konnte der Bürgermeister schließlich den Grundstein verschließen.



Für die Gemeinde Niederfüllbach sei dies der richtige Schritt und ein gutes Zeichen der Gemeinde für ihre Feuerwehr, wie KBR Manfred Lorenz betonte. Denn Niederfüllbach habe eine sehr gute Wehr, die im Jahr zu rund 20 Einsätzen ausrückt. Mit dem neues Haus werde in die Zukunft und in die Sicherheit der Bürger investiert, wie Lorenz betonte.



KBM Jannic Christ freut sich besonders, dass die drei Einsatzfahrzeuge der Wehr nach der Fertigstellung, die im Mitte des kommenden Jahres (2019) erfolgen soll gut untergebracht sind. Außerdem ist Niederfüllbach mit sehr engagierten 40 Aktiven nicht gerade eine kleine Feuerwehr, worüber sich der KBM sehr freut.



Motivationsschub für die Aktiven

Das neue Feuerwehrhaus ist ein wahrer Motivationsschub für die Feuerwehr Niederfüllbach, meinte der stellvertretende Kommandant Michael Stüllein, was der Wehrführer Andreas Hackl bestätigte. Denn nach der Fertigstellung hat die Wehr einen eigenen Unterrichtsraum sowie ausreichend Parkplätze für die Feuerwehrleute während der Übungen und bei Einsätzen. Auch die Anfahrt zum künftigen Haus sei optimal, wie betont wurde. Man hofft mit dem Neubau auch auf neue aktive Mitglieder.



Auf dem großen Platz vor dem Feuerwehrhaus kann man die Prüfungen für das Leistungsabzeichen ablegen, wo man bisher immer nach einem geeigneten Platz suchen musste. Auch für die Übungen ist der geplante Platz vor dem Feuerwehrhaus optimal. Auch über eine kleine Werkstatt, in der man kleinere Reparaturen selbst durchführen kann, freuen sich die Feuerwehrleute. Außerdem finden die viele historische Gegenstände aus längst vergangenen Feuerwehrzeiten die von Wehr liebevoll gepflegt werden, im neuen Gebäude Platz.



Räume auch für den Nachwuchs

Die starke Kinder- und Jugendgruppe hat dann ihre eigenen Räume, darauf freuen sich besonders die Jugendwartin Nicole Boßecker und die Betreuerin der Kindergruppe, Sabine Rudolph. "Wir können dann besser mit den Kindern und Jugendlich üben. Wir hoffen wir dadurch weitere Kinder und Jugendliche für die Feuerwehr begeistern können. Auch die Sanitären Anlagen, gerade für die Frauen, verbessern sich nach der Fertigstellung wesentlich.