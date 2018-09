Das Comeback beim HSC 2000 Coburg

Schon vor 18 Jahren sprach Norbert Kastner von "professionellen Handball-Strukturen in Coburg". Das Gründungsmitglied des HSC 2000 wurde für seine Aussage, dass er eines Tages mit dem HSC in der 1. Handball-Bundesliga spielen will, anfangs von vielen belächelt. Jetzt steht der langjährige Coburger Oberbürgermeister vor seinem Comeback bei den Vestestädtern. Foto: CT-Archiv/Hagen Lehmann (2004)