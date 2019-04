Das Coburger Jugendblasorchester verstummt

43 Jahre lang hat das Jugendblasorchester Coburg bei unterschiedlichen Anlässen mit seinen Darbietungen die Zuhörer erfreut - doch jetzt ist Schluss. "Aufgrund fehlenden Nachwuchses werden wir nach unseren Proben- und Konzertbetrieb einstellen" - das hat am Donnerstag der Vorsitzende des Jugendblasorchesters Coburg, Stefan Leistner, mitgeteilt. Das Konzert am Samstag, 6. April, ab 19.30 Uhr in der Turnhalle Scheuerfeld werde ein "Abschiedskonzert" sein. Auf der Bühne werden rund 50 ehemalige Musikerinnen und Musiker sitzen, die ein musikalisches Programm aus 43 Jahren Vereinsgeschichte präsentieren.