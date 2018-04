Das AOK-Schulmeister-Mobil zu Gast in Coburg

Das AOK-Schulmeister-Mobil geht wieder auf Tour: am 12. April darf sich das Gymnasium Albertinum in Coburg auf einen spannenden Tag mit viel Entertainment und Herausforderung freuen. Anlass ist das Finale beim gleichnamigen Wettbewerb der Gesundheitskasse.



Mit dem Besuch erwartet die Schüler ein vielseitiger Wettkampfparcours und die Newcomer Band Parallel, die die Pausen versüßen wird. Als eine von bundesweit 17 Finalschulen kämpft das Gymnasium Albertinum im deutschlandweiten Rennen um den Titel "AOK Schulmeister", um sich im Juni 2018 das exklusive Schulfestival mit Wincent Weiss, LINA und Lina Maly an die Schule zu holen.



