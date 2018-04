CSU Neustadt durfte Elke Protzmann nicht aus der Fraktion ausschließen

Bereits im November hatte das Verwaltungsgericht in Bayreuth so entschieden. Dagegen hatte die CSU-Fraktion Beschwerde eingelegt, Die Zweite Bürgermeisterin muss nun bis auf weiteres mit allen Rechten und Pflichten eines Fraktionsmitgliedes zur Fraktionsarbeit zugelassen werden. Hintergrund des Ausschlusses aus der Fraktion war eine Aussage von Elke Protzmann über Äußerungen eines Fraktionskollegen in früheren Fraktionssitzungen, die sie bei einer Zeugenbefragung im Zuge eines strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens gemacht hatte. Das Gericht stellte dazu klar, dass Wortbeiträge in Fraktionssitzungen, die sich auf private Verhältnisse Dritter beziehen, nicht der Verschwiegenheitspflicht unterliegen.