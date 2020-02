Crystal-Meth und viel Bargeld: Polizei fasst Drogendealer aus Coburg

200 Gramm Methamphetamin und mehrere tausend Euro in bar konnten Beamte der Kriminalpolizei Coburg am Montag bei einem 34-jährigen Mann sicherstellen. Der Ursprünglich aus Sonneberg stammende Mann geriet schon vor einiger Zeit in das Visier der Drogenfahnder.

Drogendealer aus Coburg geschnappt: Polizei gelang Coup

Sie hegten bereits den Verdacht, dass der 34-Jährige sowohl in Coburg als auch in Neustadt bei Coburg mit Crystal-Meth handeln würde. Am Montagnachmittag, 17. Februar 2020, gelang den Polizisten dann der Coup. In Zusammenarbeit mit der Zivilen Einsatzgruppe Coburg konnten die Polizisten das Auto des Drogendealers bei Eisfeld, Thüringen zum Stehen bewegen und nahmen den überraschten Insassen fest.