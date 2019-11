Crash am "Paarhosenteich: Zwei Autofahrerinnen schwer verletzt

Am Samstag gegen 8.20 Uhr befuhr eine 20-jährige Renault-Twingo-Fahrerin die Ortsverbindungsstraße von Meilschnitz in Richtung Neustadt. Aufgrund überfrierender Nässe geriet die junge Frau im Kurvenbereich am "Paarhosenteich" mit ihrem Pkw ins Schlittern und stieß frontal gegen einen entgegenkommenden VW Fox, der von einer 68-jährigen Frau gelenkt wurde.

Gesamtschaden von 15 000 Euro

Beide Frauen wurden bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den beiden Kleinwagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden von insgesamt circa 15 000 Euro.

Die Feuerwehren Neustadt und Meilschnitz sicherten die Unfallstelle mit mehreren Einsatzkräften während der Rettungsarbeiten ab, banden die aus den verunglückten Autos austretenden Flüssigkeiten an der Unfallstelle und richteten eine Umleitung ein.

Die Ortsverbindungsstraße war für ungefähr zwei Stunden komplett gesperrt.mst/pol