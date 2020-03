Coronavirus-Vorsorge: Coburger Kunstsammlungen geschlossen

Pessimisten hatten diese Nachricht vielleicht schon länger erwartet. Die Kunstsammlungen der Veste Coburg schließen ab Samstag bis zunächst einschließlich 20. April. Das bestätigte Sven Hauschke als Direktor der Kunstsammlungen. Die gleiche Regelung gilt für das Europäische Museum für Moderne Glas im Park von Schloss Rosenau.

Mit dieser Regelung folgt Hauschke einer Anordnung von Kunstminister Bernd Sibler, die Freitag am Nachmittag bekannt wurde. "Staatliche Museen, staatliche Sammlungen, staatliche Archive und staatliche Bibliotheken im Freistaat, darunter zum Beispiel die Bayerische Staatsbibliothek in München oder die Bibliotheken an Hochschulen, werden vor dem Hintergrund der Verbreitung des Coronavirus ab Samstag, dem 14. März, zunächst bis zum Ende der Osterferien für den Publikumsverkehr schließen", heißt es in der Mitteilung, die Sibler am Freitag verbreiten ließ.

Burghof bleibt geöffnet

Während in Coburg die Kunstsammlungen am Samstag geschlossen bleiben, soll der Burghof für Besucher weiterhin zu den üblichen Zeiten zugänglich sein, erläuterte Hauschke auf Nachfrage. "Ich will das Gesundheitssystem vor einer möglichen Überlastung schützen und wertvolle Zeit gewinnen", begründete Sibler die Schließung. Mit dieser Maßnahme soll die Verbreitung des neuartigen Virus verlangsamt werden.

Zugleich aber verwies Bayerns Kunstminister auf die zahlreichen Möglichkeiten der digitalen Angebote wie Online-Ausleihe oder bavarikon: "Auch wenn Kunst und Kultur vom unmittelbaren Erleben lebt, so bin ich doch gerade jetzt sehr froh über die vielfältigen und abwechslungsreichen digitalen Angebote."

Datenbanken nutzen

Diese digitalen Angebote stellen auch die Kunstsammlungen bereit. Auf der Homepage der Kunstsammlungen finden sich Links zu den verschiedenen Sammlungsdatenbanken, die zur Online-Recherche zur Verfügung stehen. Das gilt für die Sammlung zeitgenössisches Glas im Glasmuseum in der Rosenau ebenso wie für die Keramiksammlung, die ebenfalls in der Rosenau beheimatet ist.

Digitale Sammlungen

Aber auch das international bedeutsam Kupferstichkabinett auf der Veste ist mit einer Liste der versammelten Kupferstecher digital gleichermaßen zugänglich wie die Gemäldesammlung, die Waffensammlung und die Skulpturen. Über die Suche in der Datenbank lassen sich einzelne Künstler ebenso finden wie ausgewählte Werke, die dann auch digital angezeigt werden können.