Der Vorhang bleibt vorerst unten: Das Landestheater Coburg hat sowohl im Großen Haus als auch in der Reithalle den Spielbetrieb eingestellt. Im Gespräch erläutert Intendant Bernhard F. Loges, wie unter den Künstlern und Mitarbeitern damit umgegangen wird. Außerdem erklärt er, welche Herausforderungen die Coronakrise auch mit Blick auf den Spielplan für die Saison 2020/2021 bedeutet - der Intendant stellt aber auch klar, was jetzt wichtiger als alles andere ist.

Wie stellt sich die Situation momentan am Theater dar?

Bernhard F. Loges:

Das Landestheater Coburg hat im Großen Haus wie auch in der Reithalle geschlossen. Wir folgen der Empfehlung der Stadt Coburg und der Landesregierung Bayern, dass wir bis zum 19. April unsere Pforten geschlossen lassen und den Spielbetrieb einstellen.

Welche soziale Verantwortung hat das Theater in Hinblick auf das Coronavirus?

Das Theater hat auch eine soziale Verantwortung. Selbstverständlich können wir nicht verantworten, dass Menschen auf engstem Raum zusammensitzen - weder im Zuschauerraum noch im Orchestergraben oder eben auf der Bühne. Das betrifft die Kollektive, das betrifft aber auch einzelne Darsteller und insofern haben wir den Probenbetrieb auf ein Minimum heruntergefahren.

Welche Schwierigkeiten ergeben sich aus der momentanen Situation?

Das Theater hat in der aktuellen Situation keine klare Planbarkeit. Wir sind also dazu gezwungen, ab dem 20. April einen Spielplan zu erstellen, von dem wir nicht wissen, ob er so zu halten ist. Aktuell geht die Planung für uns ganz gut aus, aber selbstverständlich geht es uns wie der ganzen Bevölkerung in Europa und in der Welt - wir wissen nicht, was morgen passiert.

Welche Wünsche haben Sie für die nächste Zeit?

Ich wünsche mir in erster Linie, dass wir alle gesund bleiben. Und dass die Menschen, die von diesem Virus befallen werden, bald wieder gesund sind und ich wünsche mir vor allen Dingen, dass wir in großer Klarheit miteinander umgehen und mit großer Ruhe und Offenheit und Bedachtsamkeit mit unseren Mitmenschen umgehen und in den Alltag gehen.

Was bedeutet der Spielstopp für die Künstler und Mitarbeiter?

In erster Linie müssen sich jetzt alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf und hinter der Bühne um sich selbst, um ihre Familie und um ihre Angehörigen kümmern. Es ist jetzt von großer Bedeutung, dass jetzt ein soziales Miteinander existiert, dass die Menschen achtsam miteinander umgehen, dass sie aufeinander aufpassen und dass eben die Solidarität , die wir im Theater untereinander kennen, unter den Sparten, aber auch unter allen Mitarbeitern, sich ausdehnt auf die Nachbarn und alle Menschen, die man kennt. Natürlich mit dem gebührenden Sicherheitsabstand, den wir alle halten müssen, aber ich glaube, Solidarität kann jetzt nicht hoch genug gelobt werden.