Corona: Zahl der Infizierten steigt auch in Coburg

Das Regiomed-Klinikum in Coburg rüstet sich für noch mehr Corona-Patienten. In diesem Zelt, das am Mittwoch vor dem Haupteingang errichtet wurde, soll geklärt werden, ob ankommende Notfallpatienten in die Notaufnahme kommen oder in die Infektionsstation. Ein weiteres Zelt für Kinder ist geplant.Foto:Simone Bastian