Concertino am Samstag in St. Moriz

Generalmusikdirektor Roland Kluttig stellt dabei Anton Bruckners 8. Sinfonie vor, die am Montag beim Sinfoniekonzert in der Morizkirche interpretiert wird. Das Concertino am Samstag beginnt um 12.15 Uhr, das Sinfoniekonzert am Montag um 20 Uhr.





Tickets für das Concertino im Vorverkauf: Tageblatt-Geschäftsstelle, Theaterkasse.