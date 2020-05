Coburgs Wirtschaft braucht Impulse

"Drei von vier Unternehmen verzeichnen derzeit negative wirtschaftliche Auswirkungen der Corona-Pandemie." Das teilt Hans Michelbach, der Wahlkreisabgeordnete für Coburg/Kronach, mit. Große Unternehmen seien anteilsmäßig am häufigsten betroffen, das Ausmaß der negativen wirtschaftlichen Folgen sei jedoch bei kleinen Unternehmen am stärksten, heißt es in der Pressemitteilung. Am häufigsten und am stärksten sei die Branche Beherbergung und Gastronomie betroffen, gefolgt von Gesundheits- und Sozialwesen und übrige personennahe Dienstleistungen.

Wie aus der Mitteilung hervorgeht, ist die mit Abstand häufigste negative Auswirkung der Corona-Pandemie der Rückgang der Nachfrage. An zweiter Stelle stehen Liquiditätsengpässe; (Teil-)Betriebsschließungen stehen an dritter Stelle. Ähnlich häufig sind logistische Schwierigkeiten beim Absatz oder Schwierigkeiten beim Bezug von Vorleistungen oder Zwischenprodukten. Lohnzahlungen führen am häufigsten zu Liquiditätsengpässen. Fast ebenso häufig gilt die Bezahlung von Vorleistungen oder Zwischenprodukten und Steuerzahlungen als Grund dafür. Davon besonders stark betroffen sind Kleinunternehmen. Jedes vierte Unternehmen mit Liquiditätsengpässen musste bereits einen Kreditantrag stellen. Fast ein Fünftel der Unternehmen mit Liquiditätsengpässen hält es für (sehr) wahrscheinlich, dass dies zur Insolvenz führen könnte. Bezogen auf alle Unternehmen liegt der Anteil der von Insolvenz bedrohten Unternehmen bei 11 Prozent.

Investitionen erst mal ausgesetzt

Fast drei Viertel der Unternehmen erwarten im zweiten Quartal 2020 einen Corona-bedingten Umsatzrückgang. Eine Umsatzsteigerung aufgrund der Corona-Pandemie erwarten nur 7 Prozent. Im Durchschnitt liegen die Umsatzeinbußen bei 55 Prozent. Beherbergungsgewerbe, Gastronomie, Reisebüros, Busunternehmen und Veranstalter sind am stärksten betroffen (78 Prozent), gefolgt von unternehmensnahen Dienstleistungen (62 Prozent). Der durch Exportrückgang bedingte Anteil ist in der Region sehr stark. Zwei Drittel der Unternehmen haben geplante Investitionen daher ausgesetzt; nur jedes zehnte Unternehmen hat Investitionen aufgrund von Corona getätigt. Kurzarbeit setzt gut jedes dritte Unternehmen ein.

Anträge auf Kurzarbeit in der Region:

Stadt Coburg März: 121 Betriebe für 1667 Beschäftigte, April: 415 Betriebe für 6981 Beschäftigte

Landkreis Coburg März: 175 Betriebe für 3588 Beschäftigte, April: 585 Betriebe für 7757 Beschäftigte

Landkreis Kronach März: 164 Betriebe für 3046 Beschäftigte, April: 538 Betriebe für 7109 Beschäftigte

Knapp zwei Drittel der Unternehmen haben andere personalpolitische Maßnahmen getroffen, am verbreitetsten sind Abbau von Zeitguthaben und Homeoffice.

"Der wirtschaftliche Neustart in der Region wird nur dann gelingen, wenn wir unsere Kräfte auf nachhaltiges Wachstum konzentrieren", sagt Michelbach. Nach der Krise seien andere Antworten gefordert als vor der Krise. Es zeichne sich ein Einbruch bei den gesamtstaatlichen Steuereinnahmen ab. "Business as usual" mit den immer gleichen Forderungen nach konjunkturpolitischen Strohfeuern werde den Ansprüchen Coburg/Kronachs als Technologie- und Industrieregion im 21. Jahrhundert nicht gerecht.