Coburgs Philharmonisches Orchester gastiert in London

Als Beitrag zum Jubiläum 200 Jahre Queen Victoria und Prinz Albert wird as Orchester in der Cadogan Hall auftreten. Das Programm ist Werken von Felix Mendelssohn Bartholdy gewidmet und wird gemeinsam mit der Royal Choral Society gestaltet. Außerdem erklingt ein Lied aus der Feder von Prinz albert von Sachsen-Coburg und Gotha: "Ständchen".

Die Reise beginnt am Freitag und führt über Frankfurt per Flugzeug nach London. Der Konzert findet am Samstag, 25. Mai, statt. Einen ausführlichen Bericht mit vielen Fotos und Hintergrund-Informatioen finden Sie hier