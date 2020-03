Coburgs OB-Kandidaten im Portrait: Christian Müller

Einem Gast die Stadt zeigen? Vermutlich würden viele Coburger da auch den Schlossplatz ansteuern mit seinem Ensemble von Ehrenburg, Arkaden, Palais Edinburgh und Landestheater. "Man sollte nicht nur bis zum Theater gehen, sondern auch hinein!", empfiehlt Christian Müller. Und das hätten seine Besucher durchaus auch schon getan.

Müllers Beziehung zum Landestheater reicht über das alljährliche Weihnachtsmärchen in der Kindheit und gelegentliche Theaterbesuche hinaus. 1978, nach dem Einbau der Drehbühne, stand er mit dem Kinderchor der Melchior-Franck-Schule bei "Momo" auf der Bühne. Ein insofern eindrückliches Erlebnis, weil der Zuschauerraum, der dem gerade mal Zehnjährigen sonst immer so groß vorgekommen war, aus der Bühnenperspektive plötzlich so klein erschien.

Natürlich ging auch Christian Müller mit seinen Kindern ins Weihnachtsmärchen. Darüber hinaus hat er mit seiner Frau seit 20 Jahren ein Abo ("immer Mittwoch"), "und wir haben in dieser Zeit nur eine Vorstellung versäumt". Als langjähriges Stadtratsmitglied hat Müller natürlich auch den anderen Bezug zum Theater: Die Stadt bezuschusst den Betrieb jedes Jahr mit mehr Geld. Sie muss sich auch an der Theatersanierung finanziell beteiligen, wobei der Freistaat hier die Federführung hat. Müller gehört zwar nicht dem Theaterausschuss an, aber er ist nah genug dran, um mal eben organisieren zu können, dass im Zuschauerraum ein Foto gemacht werden kann. "Man lernt am Theater faszinierende Menschen kennen", schwärmt er. "Theaterleute haben ihre eigene Sicht der Welt. Mit ihnen kann man toll diskutieren, das schärft den Verstand."

Nun will Müller Oberbürgermeister werden, "das Hobby zum Beruf machen", wie er sagt. Es ist sein zweiter Anlauf; schon 2014 trat er für die CSB an. Damals holte er 9,73 Prozent der Stimmen - Platz 3 hinter Norbert Tessmer (SPD) und Birgit Weber (CSU). Nun tritt Tessmer nicht mehr an, und Müller ist von allen neun Kandidaten der mit der längsten Amtszeit im Stadtrat. 2002 wurde er erstmals gewählt, für die CSU, deren Kreisvorsitzender Müller damals war. 2007 spaltete sich die CSU-Fraktion; seither macht Müller Politik für die Christlich-Sozialen Bürger und ist Vorsitzender der vierköpfigen Stadtratsfraktion.

Wer so eine politische Laufbahn hinter sich hat, kann die Dinge gelassen sehen. Mehrere Podiumsdiskussionen haben die OB-Kandidaten hinter sich bringen müssen. "Es ist schon alles von allen gesagt, nur nicht überall", kommentiert Müller ironisch. Der Wahlkampf kommt zur Tätigkeit als Anwalt und zum Ehrenamt als Stadtrat noch obendrauf. Die Familie lässt ihn gewähren. "Meine Tochter hat darum gebeten, dass wir nach dem Wahlkampf etwas zusammen unternehmen", erzählt er mit einem Schmunzeln. Vor sechs Jahren gönnte er sich mit seinen Kindern ein Papa-Wochenende in Wien. Sohn Moritz hat noch keinen Wunsch geäußert, Ehefrau Kerstin "hat gesagt: Pass auf, dass du gesund bleibst".

"Geerdet bleiben"

Für einen Oberbürgermeister sei das Leben planbarer als für einen freiberuflichen Anwalt, meint Müller. "Man ist ein Stück weit mehr Herr über seinen Terminkalender." Von der Arbeitsbelastung sei es vermutlich auch nicht schlimmer als jetzt, mit Vollzeitjob und Stadtratsmandat. Er würde auch als OB kurze Kommunikationswege eröffnen, sagt er: "Man wird mich weiterhin beim Kaffee treffen. Man muss geerdet bleiben." Der morgendliche Treff mit seinem Fraktionskollegen Gerhard Amend - meist in der Markthalle - gerät gelegentlich zur Bürgersprechstunde. Er wolle die Sorgen der Menschen "authentisch hören", sagt Müller. Denn nicht jeder wolle oder könne sich schriftlich ausdrücken. Als Jurist habe er immer wieder mit Menschen zu tun, die ihr eigentliches Problem gar nicht benennen können, sagt er. Und Verwaltung sei von der Juristerei gar nicht so weit weg. "Das ist Rechtsanwendung."

Und meistens seien ja die rechtlichen Fragen die ausschlaggebenenden, Beispiel Regiomed: Ihm als Anwalt seien die gesellschaftsrechtlichen Zusammenhänge bewusst bei diesem Konzern, der als GmbH mit etlichen Tochtergesellschaften konstruiert ist. Aber, das sagt er auch: "Das Thema Regiomed bewegt uns Kommunalpolitiker, aber nicht die Leute. Die wollen, dass das Krankenhaus offen ist. Der normale Bürger kann sich ja gar nicht vorstellen, dass man das Ding an die Wand fahren kann."

Für die Führungsaufgabe Oberbürgermeister sieht er sich mit seiner Berufserfahrung gut gerüstet. Schließlich leite er ein Büro mit mehreren Angestellten. "Ich kenne die Instrumente, die man dafür braucht." Führung zeichne sich durch Fachkompetenz aus, sagt er, und verbindet das mit einem Lob für Thomas Nowak, den Dritten Bürgermeister und Sozialreferenten von der SPD. Er selbst sieht seine Fachkompetenz unter anderem im Finanzgebiet. Die Stadt erstellt ihren Haushalt nach dem doppischen System, rechnet also wie ein Unternehmen. Das Ziel dahinter: Die tatsächlichen Kosten jeder Dienstleistung ermitteln und sich mit anderen Gemeinden vergleichen können.

Die interne Verrechnung von Leistungen bedeute auch einen großen Aufwand, sagt Müller und nennt das Puppenmuseum: Für die städtische Einrichtung wird im stadteigenen Gebäude Miete verrechnet - als fiktive Ausgabe beim Puppenmuseum, als ebenso fiktive Einnahme bei den Liegenschaften. Ein solches System komme in der öffentlichen Verwaltung an seine Grenzen, sagt Müller. "Es gibt Dinge, die müssen wir einfach vorhalten", wie zum Beispiel ein Standesamt oder ein Versicherungsamt. Sein Fazit: "Wir brauchen ein Berichtswesen, bei dem Aufwand und Erkenntnis in einem vernünftigen Verhältnis stehen." Das, sagt er, wäre eins der Dinge, die er als Oberbürgermeister gern mit dem Finanzreferat erarbeiten würde, weil er meint, dass die Stadt davon einen Nutzen hätte.

In zehn Jahren wieder hier: Christian Müllers Vision von "Coburg 2030"

"In zehn Jahren wird die Renovierung des Landestheaters längst abgeschlossen sein; das Haus strahlt in neuem Glanz, ohne seinen alten Charme verloren zu haben. Hohe Besucherzahlen bei Jung und Alt belohnen den Einsatz der Finanzmittel und die Mühen um einen attraktiven Theaterbetrieb an einer

nunmehr technisch perfekten Spielstätte. Am ehemaligen und jetzt durch städtische Busse gut erschlossenen Güterbahnhof gruppieren sich um das Globe - mittlerweile ausgebaut zu einem vielfältigen Zentrum für kulturelle Veranstaltungen (Musik, Tanz, Cabaret, Shows) - Räume für Design und Ausstellungen, für Studium und für Freizeit, ebenso Einrichtungen der Gastronomie wie Grünanlagen mit Grillplätzen am Ufer der Itz."

Zur Person

Christian Müller, Rechtsanwalt mit eigener Kanzlei, 50 Jahre, verheiratet, zwei Kinder, kandidiert für die CSB.