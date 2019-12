Coburgs Nummer 1 schießt in Bestform

Die Schützengesellschaft Coburg II bescherte sich am Wochenende mit zwei Siegen in Pettstadt und steht nun Mannschafts- und Einzelpunktgleich mit den erstplatzierten Stegaurachern.

Souverän und in Spitzenform präsentierte sich Coburgs Nummer Eins Katharina Stang. Ihr hatte die Hofer Mannschaft im ersten Durchgang nicht viel entgegenzusetzen und sie gewann mit 392:378 Ringen.

Gegen die Schützen aus Geroldsgrün wurde es spannender, denn die Partie blieb bis zur letzten Serie völlig offen und auf sehr hohem Niveau. In der letzten Serie leistete sich ihr Gegner eine "8" und diese Chance ließ sich die Coburgerin nicht entgehen. Mit einer 99-er Serie beendete sie ihren Wettkampf und siegte knapp mit 392 gegen 391 Ringe. Sie wurde damit mit Abstand beste Schützin des Tages.

Auf Position 2 für Coburg schoss Marcus Schramm wieder in alter Form und brachte seine beiden Punkte auf die letzte Sekunde nach Hause. Ihm reichten 384:383 Ringe gegen Hof und 389:380 gegen Geroldsgrün. Celine Stichert ließ ebenso nichts "anbrennen" und sicherte sich mit 381:373 Ringen gegen Hof und 384:377 Ringen gegen Geroldsgrün beide Runden für Coburg.

Nicht so richtig in den Wettkampf kam Florian Zosig auf Position 4. Es gelang dem Coburger Schnellschützen zwar 377:366 Ringe, was gegen Hof reichte, gegen Geroldsgrün mit 371:381 Ringen aber nicht genügte. Auf Platz 5 fehlte das berühmte Quäntchen Glück.

Dem Coburger Senad Fazlija gelang "nur" eine Neun als letzter Schuss von 40, seiner Gegnerin eine Zehn - der Ehrenpunkt für Hof 374:375. Gegen Geroldsgrün im zweiten Match verlor er mit 369:371. Mit einem 4:1-Sieg gegen Hof und ein erarbeiteter Sieg mit 3:2 gegen Geroldsgrün geht für die SG das Wettkampfjahr zu Ende.