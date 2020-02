Coburgs neuer Kunstraum "Rückert 3" entdecken

Nach der Eröffnungsausstellung, die dem Bühnenbildner und Maler Max Brückner und seinem Schaffen und Nachwirken vorbehalten war, ist nun ein Querschnitt durch das Werk von Robert Reiter zu erleben. Vom 11, Februar an werden rund 50 Gemälde Reiters gezeigt, der 1932 in Pressburg (Bratislava, Slowakei) geboren wurde und 1946 nach Franken kam. Von 1959 bis 1995 unterrichtete Reiter am Gymnasium Alexandrinum und am Gymnasium Ernestinum in Coburg.

Als Künstler ist er mit einer Vielzahl an Ausstellungen und Ausstellungsbeteiligungen hervorgetreten, zuletzt in der Würzburger Residenz. Reiter initiierte 1970 die Gründung des Gerätemuseums des Coburger Landes in der Alten Schäferei in Ahorn. Werke Reiters befinden sich beispielsweise in den Kunstsammlungen der Veste Coburg, in den Staatssammlungen Stuttgart und in den Kunstbeständen der Stadt Oudenaarde.

Rund um den Kunstraum "Rückert 3" in Coburg

Ausstellungs-Tipp "Von Coburg aus. Landschaftsgemälde von Robert Reiter" - Rückert 3, Rückertstraße 3, Coburg. Die Ausstellung wird präsentiert in Zusammenarbeit des Coburger Puppenmuseums mit der Horst-Ludwig-Weingarth-Stiftung und der Initiative Stadtmuseum.

Öffnungszeiten Dienstag bis Sonntag von 11 bis 16 Uhr (11. Februar bis 13. April)

Unterstützung Die Initiative Stadtmuseum möchte mit der Darstellung repräsentativer Werke Coburger Künstler einen Anreiz geben zur Ergänzung von Sammlungen, insbesondere der Städtischen Sammlungen, um damit zur Wahrung des kulturellen Erbes der Stadt beizutragen. Jährliche Zuwendungen von Angela Nolte-Vogler (Initiative Stadtmuseum) unterstützen den Ausstellungsbetrieb im "Rückert 3". Rückblende Die erste Ausstellung im neuen Kunst-Raum "Rückert 3" war von September bis Anfang Januar dem Werk und Wirken des Coburger Bühnenbildners Max Brückner gewidmet.

